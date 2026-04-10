Finalni dan slovenskega pokala na celjski Areni

Nogometna zveza Slovneije tudi letos ohranja koncept finalnega dne, ki na enem prizorišču združuje vrhunec moškega in ženskega pokalnega tekmovanja. V Celju bosta tako odigrana finale Pokala Pivovarna Union v ženski in moški konkurenci.
Pri moških, kjer je bilo v dosedanjem delu tekmovanja precej presenečenj, so znani polfinalni pari. V sredo, 22. aprila, se bosta v prvem pomerila Kalcer Radomlje in NK Brinje Grosuplje, dan kasneje, v četrtek, 23. aprila pa še NK Bravo in NK Aluminij. Zmagovalca obeh tekem se bosta uvrstila v veliki finale.
V ženski konkurenci sta si nastop v finalu že zagotovili ekipi ŽNK Mura Nona in ŽNK Radomlje Medex, ki bosta odprli finalni dan. Finalni dan pokalnega tekmovanja predstavlja enega vrhuncev domače nogometne sezone in priložnost, da se na enem mestu zberejo najboljše ekipe ter ljubitelji nogometa iz vse Slovenije. Več informacij o dogodku in vstopnicah bo znanih v prihodnjih tednih.
