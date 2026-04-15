Zasedba Hansija Flicka je tekmo začela s polno ofenzivo na gol domačega vratarja Juana Mussa. Pritisk na vrata nasprotnika se jim je obrestoval že v četrti minuti srečanja, ko je po napaki domače obrambe in podaji Ferrana Toresa žogo v domačo mrežo poslal Lamine Yamal. Katalonci so skupni izid poravnali v 27. minuti srečanja po zadetku Torresa. Vse je že kazalo na epski preobrat Barcelone, a v 31. minuti tekme je protinapad Atletica uspešno zaključil Ademola Lookman in tehtnico ponovno prevesil na stran rdeče-belih. Izid se kljub priložnostim na obeh straneh do konca tekme ni spremenil.

"Razočarani smo. Imeli smo veliko priložnosti, še posebej v prvem polčasu. Imeli smo priložnost za tretji gol, a smo ga namesto tega prejeli." je po izpadu dejal Nemec na klopi Kataloncev. Barcelona si je skozi celotno srečanje ustvarila veliko priložnosti za zadetek, ki so na koncu ostale neizkoriščene. Flick se zaveda, da bo morala njegova ekipa v prihodnosti, če bo želela priti dlje, jih bo morala večkrat izkoristiti.

"Verjeli smo, da se lahko uvrstimo v polfinale. Sam verjamem, da smo si to tudi zaslužili, a na koncu se nam ni izšlo. Takšen je nogomet. Moramo se izboljšati, ampak na koncu je ekipa, kar se tiče mentalitete in odnosa, dala vse od sebe. Opravili so fantastično delo, ampak preprosto nismo uspeli." je po izpadu iz Lige prvakov zaključil Flick.

Frenkie de Jong

Za Barcelono je po dolgem času igral tudi povratnik po poškodbi Frenkie de Jong, ki je v igro vstopil v drugem polčasu. "Nikoli ni dobro izpasti v četrtfinalu. Želimo zmagati. To ne pomeni, da ne igramo dobro ali da nismo na pravi poti. V Ligi prvakov gre za majhne stvari in potrebuješ malo sreče. Če bomo še naprej igrali tako, bo sreča morala na neki točki iti na našo stran," je po izpadu dejal Nizozemec in dodal: "Odigrali smo zelo dobro tekmo. Dali smo vse od sebe. Imam občutek, da sreča ni bila na naši strani. Mislim, da rastemo in da imamo mlado, nadarjeno ekipo, ki se lahko poteguje za vse."

Barcelona bo po izpadu iz Lige prvakov zdaj vse svoje moči usmerila v špansko prvenstvo, kjer ima pred drugouvrščenim Realom iz Madrida devet točk prednosti.