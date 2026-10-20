Flick laska Parižanom: Gre za najboljšo ekipo na svetu

Hansi Flick je svojo tretjo sezono na klopi katalonskega velikana otvoril v zastrašujoči formi. Blaugrana na prvih 11 tekmah iz rok ni izpustila niti točke, posebej impresivna pa je strelska učinkovitost napadalnega stroja, ki ga v največji meri poganjata Lamine Yamal in Raphinha. Nemca pa v francoski prestolnici čaka daleč najtežji izziv v letošnjem tekmovalnem letu. Gostovali bodo pri najboljši ekipi na svetu, takega mnenja je tudi Flick.

"Tekma bo služila kot odličen preizkus, da vidimo, kako daleč smo. Upam, da bomo igrali samozavestno, pogumno in ekipno, tako kot smo to počeli na prvih 11 tekmah. Nasproti nam bo stala ena od najboljših, če ne celo najboljša ekipa na svetu. Sploh če govorimo o obdobju zadnjih dveh let. Mislim, da bom po koncu srečanja izvedel marsikaj koristnega," je povedal v Kataloniji čislani Nemec.