Flick laska Parižanom: Gre za najboljšo ekipo na svetu

Hansi Flick je svojo tretjo sezono na klopi katalonskega velikana otvoril v zastrašujoči formi. Blaugrana na prvih 11 tekmah iz rok ni izpustila niti točke, posebej impresivna pa je strelska učinkovitost napadalnega stroja, ki ga v največji meri poganjata Lamine Yamal in Raphinha. Nemca pa v francoski prestolnici čaka daleč najtežji izziv v letošnjem tekmovalnem letu. Gostovali bodo pri najboljši ekipi na svetu, takega mnenja je tudi Flick.
"Tekma bo služila kot odličen preizkus, da vidimo, kako daleč smo. Upam, da bomo igrali samozavestno, pogumno in ekipno, tako kot smo to počeli na prvih 11 tekmah. Nasproti nam bo stala ena od najboljših, če ne celo najboljša ekipa na svetu. Sploh če govorimo o obdobju zadnjih dveh let. Mislim, da bom po koncu srečanja izvedel marsikaj koristnega," je povedal v Kataloniji čislani Nemec.
Kaj pa razlikuje PSG in Barcelono? Po Flickovem mnenju so to predvsem izkušnje: "Menim, da so veliko bolj zrela ekipa. V zadnjih letih so skupaj rasli in se prelevili v odlično moštvo. To, kar so dosegli skupaj, je nekaj neverjetnega. Njihova kakovost se vidi prav na vsaki tekmi. Enako je bilo tudi proti Strasbourgu, ko so v zadnjih 10 minutah spremenili potek srečanja," je razkril Nemec.
Prenos derbija si boste lahko danes ogledali na Kanalu A in VOYO. V studiu bosta naši voditeljici Sanji Modrić družbo delala nekdanja odlična slovenska reprezentančna branilca Mišo Brečko in Bojan Jokić.
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