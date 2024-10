Flick: Ne smemo se ozirati na to, ali bi igralec želel še naprej igrati ali ne

OGLAS

"Pomembno je bilo vknjižiti te tri točke. Končni izid 5 proti 0 je bil več kot zaslužen. Čutili smo, da na to tekmo nismo prišli s samozavestjo, ki smo je vajeni, toda povrnili smo si jo nazaj. Teh pet golov je dober začetek in lahko smo zadovoljni. Pri novem formatu Lige prvakov je vedno dobro imeti dobro razliko v golih," je po obračunu s Švicarji spregovoril trener Barcelone Hansi Flick.

"Vse od začetka je bila naša ideja zadevati, ko imamo priložnost. V zadnjih minutah sem želel zadrževati žogo in varčevati z energijo, toda ekipa se je želela zabavati in zabijati. Pomembno pa je tudi, da se naučimo biti pazljivi," je Nemec povzel taktiko Blaugrane.

Hansi Flick na tekmi proti ekipi Young Boys ni trepetal za zmago FOTO: Profimedia icon-expand

Flick je poudaril, da je imela njegova ekipa nekaj rezerve pri igri v uvodnih minutah tekme, ko so se še nekoliko lovili in iskali pravo dinamiko, vendar je pod črto z igro svojih varovancev zadovoljen. "Izvajamo visok pritisk, izvajamo protinapade, igramo kompaktno, znamo biti defenzivni in ofenzivni ... Ključno je, da imamo igralce, ki želijo napadati, ter da je ekipa tehnično dobro podkovana, ve, kako kombinirati in pripraviti priložnosti za zadetek. Še zlasti všeč sta mi sodelovanje in dobro ozračje med njimi. Vidi se, da se dobro poznajo in se razumejo."

Flick je komentiral tudi nezadovoljstvo, ki ga je Lamine Yamal izkazal, ko ga je Nemec v 75. minuti potegnil iz igre. "Ne igramo le z enim, temveč z več igralci. Menjave so možne in ne smemo se ozirati na to, ali bi igralec želel še naprej igrati ali ne," je strateg ostal pri svojem.

Lamine Yamal je zelenico zapustil v 75. minuti FOTO: Profimedia icon-expand

Trener Blaugrane kljub odličnemu začetku v španski ligi in prepričljivi zmagi v drugem krogu ligaškega dela Lige prvakov še ne želi govoriti o ambicijah svoje ekipe. "Sezona je še zelo dolga in videli smo, da se lahko vse zelo hitro spremeni. Marc-Andre Ter Stegen je poškodovan, prav tako Dani Olmo ... Upajmo, da se lahko po reprezentančnem premoru vrneta Fermin Lopez in Olmo ter da se nam tudi Gavi pridruži konec oktobra. Pomembno je nabirati točke in ko bomo imeli več igralcev na razpolago, bomo imeli več možnosti, da razbremenimo nekatere druge igralce," je sklenil nemški strateg.

Sta se pa na zelenice po poškodbi že vrnila Ansu Fati in Frenkie De Jong, oba sta zaigrala na obračunu proti ekipi Young Boys.