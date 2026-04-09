Flick: Ne vem, če je bil Cubarsijev dotik dovolj za rdeči karton

Barcelona je bila boljša, a tudi Atletico Madrid je imel v prvem polčasu v igri 11 na 11 svoje priložnosti. Tik pred odhodom na odmor pa je mladi Pau Cubarsi kot zadnji mož obrambe nespretno podrl Giuliana Simeoneja. Istvan Kovacs mu je najprej pokazal rumeni karton, a se je po posredovanju VAR-a premislil in Barcelona je ostala v desetih.

Za nameček je iz prostega strela, ki je sledil, mojstrsko zadel Julian Alvarez za prednost Atletov, ki so jo v nadaljevanju še povišali preko rezervista Alexandra Sorlotha. To je bila edina prava priložnost gostov v drugem polčasu, v katerem so se kljub številčni premoči večinoma branili.

"Izgubili smo 0:2, a smo imeli veliko priložnosti, da bi prišli nazaj v igro. Ne vem, ali je bil dotik Cubarsija dovolj za rdeči karton," je po tekmi povedal Hansi Flick. Ob tem se je nemški strokovnjak vprašal, zakaj VAR ni posredoval tudi ob domnevni igri z roko Atleticovega branilca Robina Le Normanda.