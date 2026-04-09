Flick: Ne vem, če je bil Cubarsijev dotik dovolj za rdeči karton

Barcelona, 09. 04. 2026 07.29 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
Barcelona - Atletico Madrid

Atletico Madrid je na prvi tekmi četrtfinala v gosteh presenetil Barcelono z 2:0 in tako prišel do odličnega izhodišča pred povratno tekmo. Srečanje je v prid Madridčanov obrnil zaključek prvega polčasa, ko je Pau Cubarsi prejel neposredni rdeči karton. Upravičeno? Ne ravno, če vprašate Barceloninega trenerja Hansija Flicka ...

Barcelona je bila boljša, a tudi Atletico Madrid je imel v prvem polčasu v igri 11 na 11 svoje priložnosti. Tik pred odhodom na odmor pa je mladi Pau Cubarsi kot zadnji mož obrambe nespretno podrl Giuliana Simeoneja. Istvan Kovacs mu je najprej pokazal rumeni karton, a se je po posredovanju VAR-a premislil in Barcelona je ostala v desetih.

Za nameček je iz prostega strela, ki je sledil, mojstrsko zadel Julian Alvarez za prednost Atletov, ki so jo v nadaljevanju še povišali preko rezervista Alexandra Sorlotha. To je bila edina prava priložnost gostov v drugem polčasu, v katerem so se kljub številčni premoči večinoma branili. 

"Izgubili smo 0:2, a smo imeli veliko priložnosti, da bi prišli nazaj v igro. Ne vem, ali je bil dotik Cubarsija dovolj za rdeči karton," je po tekmi povedal Hansi Flick. Ob tem se je nemški strokovnjak vprašal, zakaj VAR ni posredoval tudi ob domnevni igri z roko Atleticovega branilca Robina Le Normanda.

Pri Barci verjamejo, da lahko preobrnejo rezultat

Kakorkoli, Flick s pritoževanjem ni mogel spremeniti razpleta tekme, ki Atletico pred povratnim srečanjem na Wandi Metropolitano postavlja v imeniten položaj. Po drugi strani pa lahko Barcelona vseeno s prve tekme potegne veliko dobrega, saj si je predvsem preko izjemnega Lamina Yamala priigrala dovolj priložnosti, da bi bil izid drugačen.

Preberi še Atletico na gostovanju presenetil Barcelono in zmagal z 2:0

"V drugem polčasu smo dali čisto vse, a preprosto nismo našli poti do gola. Po rdečem kartonu je bilo težko igrati, vendar smo v preteklosti dokazali, da se lahko vrnemo tudi iz težjih situacij. Ustvarili smo si dovolj priložnosti, da bi prišli do dobrega rezultata. Če bomo to ponovili na gostovanju, nam lahko uspe preobrat," pa je dodal branilec Ronald Araujo.

Atletico na gostovanju presenetil Barcelono in zmagal z 2:0

bibaleze
Portal
Igralec iskreno o travmah iz otroštva: "Še vedno slišim mamine krike"
Kaj zmore vaš dojenček pri 3 mesecih? Te spremembe vas bodo navdušile
Kaj zmore vaš dojenček pri 3 mesecih? Te spremembe vas bodo navdušile
Prvi znaki nosečnosti, še preden test pokaže +
Prvi znaki nosečnosti, še preden test pokaže +
Petletni sin Maje Šuput začenja glasbeno kariero
Petletni sin Maje Šuput začenja glasbeno kariero
zadovoljna
Portal
Kavbojke v tem odtenku bomo nosile letošnjo pomlad
Dnevni horoskop: Biki želijo več stabilnosti, levi zaupajo vase
Dnevni horoskop: Biki želijo več stabilnosti, levi zaupajo vase
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Kronična kožna bolezen, ki pogosteje prizadene ženske
Kronična kožna bolezen, ki pogosteje prizadene ženske
vizita
Portal
Znanstveniki so odkrili količino kave, ki občutno zmanjša stres, rezultat vas bo presenetil
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Ko starši ostanejo sami: trenutek, ko morajo vskočiti sinovi in hčere
Ko starši ostanejo sami: trenutek, ko morajo vskočiti sinovi in hčere
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
cekin
Portal
Prodali hišo in s štirimi otroki živijo na ladji
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
Najem v Nemčiji je vse dražji: komu stanovanje še ostaja dostopno
Najem v Nemčiji je vse dražji: komu stanovanje še ostaja dostopno
Roboti rešujejo demografsko krizo dela na Japonskem
Roboti rešujejo demografsko krizo dela na Japonskem
moskisvet
Portal
Obstaja povezava med izbiro avtomobila in inteligenco? Raziskave razkrivajo zanimive rezultate
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Nenavadna odločitev, ki ohranja njun zakon srečen
Nenavadna odločitev, ki ohranja njun zakon srečen
Trend, ki ruši stereotipe: moški in ročna dela
Trend, ki ruši stereotipe: moški in ročna dela
dominvrt
Portal
Zatohel vonj v domu: vzroki, trajne rešitve in nasveti za svež zrak
April na vrtu: vrtnarski nasveti za setev zelenjave, cvetja in zelišč
April na vrtu: vrtnarski nasveti za setev zelenjave, cvetja in zelišč
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
okusno
Portal
Črna redkev v kuhinji: izvrstni recepti za vsakodnevne jedi
Manj kot 5 minut za omako, ki se poda k skoraj vsaki jedi
Manj kot 5 minut za omako, ki se poda k skoraj vsaki jedi
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Kmetija
Kmetija
Komar
Komar
Air
Air
