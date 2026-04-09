Flick: Ne vem, če je bil Cubarsijev dotik dovolj za rdeči karton

Barcelona je bila boljša, a tudi Atletico Madrid je imel v prvem polčasu v igri 11 na 11 svoje priložnosti. Tik pred odhodom na odmor pa je mladi Pau Cubarsi kot zadnji mož obrambe nespretno podrl Giuliana Simeoneja. Istvan Kovacs mu je najprej pokazal rumeni karton, a se je po posredovanju VAR-a premislil in Barcelona je ostala v desetih.
Za nameček je iz prostega strela, ki je sledil, mojstrsko zadel Julian Alvarez za prednost Atletov, ki so jo v nadaljevanju še povišali preko rezervista Alexandra Sorlotha. To je bila edina prava priložnost gostov v drugem polčasu, v katerem so se kljub številčni premoči večinoma branili.
"Izgubili smo 0:2, a smo imeli veliko priložnosti, da bi prišli nazaj v igro. Ne vem, ali je bil dotik Cubarsija dovolj za rdeči karton," je po tekmi povedal Hansi Flick. Ob tem se je nemški strokovnjak vprašal, zakaj VAR ni posredoval tudi ob domnevni igri z roko Atleticovega branilca Robina Le Normanda.
Pri Barci verjamejo, da lahko preobrnejo rezultat
Kakorkoli, Flick s pritoževanjem ni mogel spremeniti razpleta tekme, ki Atletico pred povratnim srečanjem na Wandi Metropolitano postavlja v imeniten položaj. Po drugi strani pa lahko Barcelona vseeno s prve tekme potegne veliko dobrega, saj si je predvsem preko izjemnega Lamina Yamala priigrala dovolj priložnosti, da bi bil izid drugačen.
"V drugem polčasu smo dali čisto vse, a preprosto nismo našli poti do gola. Po rdečem kartonu je bilo težko igrati, vendar smo v preteklosti dokazali, da se lahko vrnemo tudi iz težjih situacij. Ustvarili smo si dovolj priložnosti, da bi prišli do dobrega rezultata. Če bomo to ponovili na gostovanju, nam lahko uspe preobrat," pa je dodal branilec Ronald Araujo.
