Flick o podaljšanju z Barco še za eno leto: Bolje, da to naredimo postopoma

Hansi Flick , ki je v Barcelono prišel maja 2024 in v dveh sezonah osvojil dve španski prvenstvi, dva domača superpokala ter kraljevi pokal, je novico sporočil na novinarski konferenci pred naslednjo tekmo španskega prvenstva pri Alavesu.

"Mislim, da bi veliko trenerjev takoj podpisalo večletne pogodbe, a pri Barceloni je bolje, da to naredimo postopoma. Zaenkrat smo se dogovorili do 2028, če bo vse v redu, pa bomo podaljšali še za eno leto," je dejal Flick.