Flick po visoki zmagi: To je bil samo prvi korak na poti do polfinala

Čeprav je Barcelona že na prvi tekmi opravila levji delež dela, se Flick zaveda, da je za njim in njegovimi varovanci le prvi del naloge in da se Borussia na domačih tleh ne bo predala brez boja: "Raje bi se osredotočil na svojo ekipo kot na nasprotnike, to se je do sedaj dobro obneslo za nas in nam omogočilo, da smo prišli tako daleč. Vedno poskušam stvari izboljšati in videl sem nekaj stvari, ki jih je še mogoče izboljšati. To bomo tudi storili, ko bomo analizirali tekmo. Svojim igralcem bom povedal, da so igrali zelo dobro, da so se dobro odrezali, a da morajo nekatere stvari še izboljšati. Z današnjim rezultatom sem zelo zadovoljen. Vendar je to le prvi korak, dobro moramo opraviti tudi drugi korak."