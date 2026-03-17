Flick podaljšal zvestobo Barci

Hansi Flick ima trenutno pogodbo s španskimi prvaki do 30. junija 2027. Po Laportovih besedah bi morala nova pogodba veljati do leta 2028. "Zelo bi bil vesel, če bi ostal še naslednjih pet let. Za zdaj bomo podaljšali njegovo pogodbo za še eno leto. Ker vedno želimo, da dela z dodatnim letom pogodbe," je dodal Joan Laporta, ki je bil v ponedeljek znova izvoljen za predsednika najuspešnejšega katalonskega kluba. Triinšestdesetletnik bo ostal na čelu Barcelone do leta 2031.