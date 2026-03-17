Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

Flick podaljšal zvestobo Barci

Barcelona, 17. 03. 2026 13.43 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
M.J. STA
Hansi Flick

Nemški nogometni trener Hansi Flick je tik pred podpisom predčasnega podaljšanja pogodbe s španskim prvakom Barcelono. Katalonski klub bo kmalu objavil nadaljnje sodelovanje z nekdanjim nemškim selektorjem, je danes za radijsko postajo RAC1 pojasnil predsednik Barce Joan Laporta. "Vsi nameravamo podaljšati pogodbo. Tudi Hansi je za to."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hansi Flick ima trenutno pogodbo s španskimi prvaki do 30. junija 2027. Po Laportovih besedah bi morala nova pogodba veljati do leta 2028. "Zelo bi bil vesel, če bi ostal še naslednjih pet let. Za zdaj bomo podaljšali njegovo pogodbo za še eno leto. Ker vedno želimo, da dela z dodatnim letom pogodbe," je dodal Joan Laporta, ki je bil v ponedeljek znova izvoljen za predsednika najuspešnejšega katalonskega kluba. Triinšestdesetletnik bo ostal na čelu Barcelone do leta 2031.

Flick je glavni trener katalonskega kluba od poletja 2024 in ga je že v svoji prvi sezoni popeljal do naslova španskega državnega in pokalnega prvaka. Pred tem je tudi z Bayernom iz Münchna osvojil številne naslove, preden je od leta 2021 do 2023 vodil nemško reprezentanco.

FOTO: AP

Laporta upa na dolgoročno sodelovanje s Flickom. "Rad bi ves ta mandat preživel s Hansijem Flickom; to bi pomenilo stabilnost kluba in pokazalo, da smo uspešni," je še dejal Laporta.

nogomet flick barcelona

'Trije ali štirje zadetki prednosti so velika razlika'

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lucky
17. 03. 2026 14.36
Crips, eden iz kroga poznavalcev, ki jih ceni manucao, nam je razlagal, kako bo Flick odšel po koncu sezone. Neverjetn kolk kiksov, je sposobn sproducirat ta crips. Vse njegove kikse ne sprauš niti v knjižno zbirko, kakršne so nam ponujal v socialističnih časih.
Odgovori
+2
2 0
NoriSušan
17. 03. 2026 14.06
Super novice. Gremo po ligo prvakov pa še kšn treble al pa sextuple
Odgovori
+5
5 0
Joško s Krasa
17. 03. 2026 14.06
Uf,dan pred mogočim izpadom farse iz LP.
Odgovori
-3
2 5
annonymo95
17. 03. 2026 14.21
To so le tvoje mokre sanje ;)
Odgovori
+3
3 0
mmickica
17. 03. 2026 14.24
Da se ti danes kaj me zalomi, strucko!
Odgovori
+2
2 0
NoriSušan
17. 03. 2026 14.46
ali pa Realovega izpada vse je mogoče
Odgovori
0 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573