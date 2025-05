Flick pred polfinalom: Želim, da moji varovanci igrajo brez pritiska

OGLAS

Hansi Flick FOTO: Profimedia icon-expand

Hansi Flick je vajen pomembnih tekem in ve, kako se jih lotiti. Nenazadnje je v Ligi prvakov že slavil, leta 2020 je najelitnejše klubsko nogometno tekmovanje osvojil z Bayernom. Verjame, da je njegova ekipa dobro pripravljena, želi pa si predvsem, da bi se na obračun z Interjem podali brez pritiska. "Ni potrebno, da smo zaradi tekme pod pritiskom. Smo v polfinalu Lige prvakov, moramo uživati in to početi kot soigralci. Moja ekipa je zelo povezana, dinamika med njimi je dobra, igramo fantastičen nogomet, in to moramo na tekmi tudi pokazati," je dan pred polfinalno tekmo razmišljal Nemec.

Hansi Flick FOTO: Profimedia icon-expand

Strateg Kataloncev ne skriva, kako nevaren nasprotnik je Inter, toda posameznih igralcev, na katere bodo morali biti njegovi varovanci še posebej pozorni, ni želel izpostavljati. Zaveda pa se, da bodo za zmago morali prikazati izvrstno predstavo predvsem v obrambi. "Vedno se osredotočam na ekipo in Inter je zelo kakovostna ekipa, katere igralci so na visoki ravni. Prejšnjo sredo so izvrstno izkoristili svoje priložnosti. So izkušena ekipa, vidi se, da radi igrajo nogomet, in težko jih je braniti. Na tekmi bodo morali biti vsi igralci zelo osredotočeni na obrambo.

Vrača se Lewandowski

Je pa dobra novica iz tabora Barcelone prišla nekaj dni pred tekmo, ko je zdravniško osebje Robertu Lewandowskemu prižgalo zeleno luč za nastop. Poljski napadalec si je sredi aprila poškodoval zadnjo stegensko mišico, očitno pa je dovolj dobro okreval, da bo lahko priskočil na pomoč soigralcem. "Dobro se počuti, veliko bolje, kot smo pričakovali, in je dovolj dobro pripravljen, da je na klopi za rezervne igralce. Ko ga bomo potrebovali, pa ga bomo poklicali v igro," je o pripravljenosti 36-letnega napadalca dejal Flick.

Katalonci so pred tem na polfinale v Ligi prvakov čakali šest let, zato je že uvrstitev med najboljše štiri pomemben dosežek. Ne glede na izid današnje tekme pa si je blaugrana letos zagotovila že dve lovoriki. Slavili so v španskem superpokalu in kraljevem pokalu, obakrat so v finalu ugnali Real Madrid. Prav večni tekmec iz španske prestolnice pa je tudi edini, ki jim še lahko vzame naslov državnega prvaka. "Ko smo začeli sezono, nihče ni niti slutil, kaj vse bomo osvojili. Kar si zdaj želim videti v slačilnici je, da igralci cenijo in uživajo v vsem tem in pokažejo, kako dobro lahko igramo. Hočem, da so ponosni na ekipo. Želimo si uživati v tem, kako igramo nogomet. Zelo sem vesel, da lahko treniram to ekipo," je na svoje fante ponosen Flick.

S prenosom povratne tekme med Interjem in Barcelono na Kanalu A in VOYO začnemo ob 20.30.

V slačilnici Barcelone 'kot na zabavi'

In Nemcu njegov cilj vsaj za zdaj uspeva, saj nogometaši Barcelone očitno trenutno uživajo ne le na zelenici, temveč tudi v slačilnici. "Vzdušje med igralci je kot na zabavi. Mladi igralci dogajanju ne dajejo tolikšnega pomena, starejši pa jih usmerjamo. Imamo zdravo ekipo odličnih oseb in odličnih nogometašev, katerih skupni cilj je zmagovati," je o razpoloženju v ekipi dejal napadalni vezist blaugrane Dani Olmo."Igramo vsi za enega in eden za vse. Zares smo v odlični formi, vemo, kako in zakaj igramo, in z našo vizijo bomo vztrajali do konca."

Dani Olmo FOTO: AP icon-expand

26-letnik se pred tekmo ni mogel izogniti vprašanjem o Laminu Yamalu, ki je na prvi tekmi proti Interju prikazal izvrstno predstavo. Yamal je pri rosnih 17 letih postal eden od ključnih igralcev ekipe, kar pa Olma zaradi mladeničevega izjemnega talenta ne preseneča. Yamal je tako nevaren za obrambo nasprotnika, da včasih ne zaleže niti, če ga pokrivata dva branilca, česar se zavedajo tudi v taboru Milančanov.

"Če bodo nogometaši Interja podvajali Lamina, to pomeni, da bo en naš igralec prost. A Yamal je že dokazal, da lahko igra proti enemu, dvema ali trem obrambnim igralcem. Če se to zgodi, mu bomo priskočili na pomoč, naša strategija pa se ne bo pretirano spremenila.

Kljub uspešni sezoni z Barcelono je za Olmom naporno leto. V klubskem dresu blesti, toda pot do tega, da sploh lahko nastopa, je bila ob vseh težavah z registracijo zelo dolga in trnova. A Španec trdi, da jo je bilo vredno prehoditi. "V nobenem trenutku nisem obžaloval svoje odločitve, da ostanem v Barceloni. Imam in sem imel stoodstotno zaupanje v klub, ki me je ves čas podpiral. Najpomembneje pa je, da lahko svoji ekipi pomagam na zelenici," je s predstavniki sedme sile pred povratno polfinalno tekmo še delil Španec.