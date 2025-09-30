Flick pred PSG-jem: Mi smo Barca, mi smo vedno med favoriti

V sredo nas na Kanalu A in VOYO čaka 'finale pred finalom' v Ligi prvakov. Barcelona bo gostila PSG, trener katalonske ekipe Hansi Flick pa je na novinarski konferenci o nasprotni zasedbi govoril le z izbranimi besedami: "Igramo proti najboljšemu moštvu na svetu. Pariz ima odličnega trenerja in odlične igralce. Za nas bo to velik izziv."

Zgodovina medsebojnih obračunov med Barcelono in PSG-jem med evropsko elito je povsem poravnana. Obe ekipi sta zmagali po petkrat, štiri tekme pa so se končale z neodločenim izidom. Hkrati sta oba kluba na 14 tekmah zadela po 27 golov. In nekaj dvobojev je bilo res zgodovinskih.

Osmina finala Lige prvakov, sezona 2016/17

Po prvi tekmi je evropska nogometna javnost verjela, da je četrtfinalist že znan. PSG je na Parku princev Barcelono odpravil s 4:0, dvakrat je v polno meril Angel Di Maria, po enkrat pa sta zadela Julian Draxler in Edinson Cavani. A katalonska zasedba je imela drugačne načrte. Na povratni tekmi je hitro zadel Luis Suarez, pred odhodom na odmor pa je Layvin Kurzawa z avtogolom povišal prednost domačinov. V 50. minuti je Lionel Messi zadel iz enajstmetrovke, Cavani pa je dobrih deset minut kasneje zabil pomemben gol za Parižane. Jasno je bilo, da bo Barcelona za napredovanje potrebovala čudež v obliki treh zadetkov, navijači pa naslednjega gola niso videli vse do 88. minute. Takrat je na sceno stopil Neymar Junior, ki je v treh minutah dosegel dva gola, nato pa v 95. minuti Sergiju Robertu asistiral za napredovanje.

Četrtfinale Lige prvakov, sezona 2023/24

Tudi sedem let kasneje je bila prva tekma odigrana v Parizu, kjer je do zmage prišla Barcelona. Ta je povedla po zadetku Raphinhe, za hiter preobrat pa sta med 48. in 51. minuto poskrbela Ousmane Dembele in Vitinha. Navijači so nato videli še en preobrat, ki sta ga zrežirala Raphinha in Andreas Christensen, klub iz katalonske prestolnice pa je tekmo dobil z 2:3. Na povratnem obračunu je Raphinha poskrbel za zgodnje vodstvo Barcelone in poglobil težave PSG-ja, zadeve pa je gostom olajšal Ronald Araujo, ki je bil po slabe pol ure izključen. Še pred polčasom je rezultat poravnal Dembele, v 54. minuti pa je PSG v prednost popeljal Vitinha. Stvari je v svoje roke nato vzel Kylian Mbappe, ki je z dvema goloma Parižanom prinesel napredovanje.

Flick se ne ozira na preteklost

Ko je PSG pred slabim letom in pol Barceloni zadal boleč udarec, Hansi Flick še ni sedel na klopi Kataloncev. Kljub temu je Nemec dobro seznanjen z zgodovino medsebojnih obračunov, a prihajajočega dvoboja ne vidi kot priložnosti za maščevanje. "Ne oziramo se na preteklost, od takrat se je vse spremenilo. Igramo proti najboljšemu moštvu na svetu. Pariz ima odličnega trenerja in odlične igralce. Za nas bo to velik izziv. Ampak mi smo Barca, mi smo vedno med favoriti. Pred nami je še dolga pot, na kateri nas čaka veliko trdega dela," je pred tekmo povedal 60-letni Flick.

Ta ne bo mogel računati na nekaj pomembnih členov ekipe. Tekmo bodo izpustili Raphinha, Fermin Lopez, Gavi in Joan Garcia. "To je del nogometa, moramo se znati spopadati s poškodbami. Manjkali bodo pomembni vezisti, ampak zaupamo mladim nogometašem," o poškodbah pravi Flick. Nekaj več odgovornosti bo tako moral prevzeti Pedri, ki je PSG prav tako opisal kot eno najboljših ekip na svetu, a v isti sapi poudaril, da mednje spada tudi Barcelona. "Obe ekipi imata talent, s katerim lahko osvojita Ligo prvakov. Za takšne tekme živimo, to so obračuni, na katerih najbolj uživamo. Odkar je z nami Flick, igramo zelo pogumno," je svoje misli strnil španski vezist.

