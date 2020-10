Flick pred spopadom z Atleticom: Imamo širši kader kot lani

Poleg zmage v Ligi prvakov so nogometaši Bayerna, ki jih je Hans-Dieter Flick prevzel sredi sezone, dvignili še oba domača pokala (1. Bundesliga in pokal DFB), omenjenim uspehom pa sta sledili še zmagi na tekmah za evropski in nemški superpokal.

Razmišlja podobno kot Simeone

"Želimo biti čim bolj uspešni. A doseči optimalni izkupiček, kot nam je to uspevalo nedavno, bo izjemno težko,"je na novinarski konferenci v torek priznal Flick. "Še posebej v Ligi prvakov je veliko dobrih nasprotnikov. Ključno je, da greš tekmo za tekmo. To nam je dobro služilo za osredotočanje na pot, ki je pred nami,"je podobno razmišljanje, kot ga je v zadnjih sezonah zagovarjal njegov sredin nasprotnik Diego Simeone, predstavil Flick. A igra njunih moštev bi bila težko bolj različna.

Bayern kljub precej spremenjenemu igralskemu kadru, odšla sta vezista Thiago Alcantara in Philippe Coutinho, pa tudi hrvaški krilni napadalec Ivan Perišić, ni izgubil izjemne učinkovitosti in napadalnega pristopa, ki je nemške rekorderje krasil praktično vse od prihoda Flicka. Ta je za ponoven napad na vse lovorike dobil tudi nekaj odmevnih okrepitev: nemškega reprezentanta Leroya Saneja, univerzalnega španskega vezista oziroma branilca Marca Rocoin povratnika v staro jato, brazilskega krilnega napadalca Douglasa Costo.

Boji se samo poškodb

"Ekipa je drugačna kot lani in vsaka ekipa ima svoje močne in šibke plati," je nadaljeval Flick."Za zdaj sem precej zadovoljen. Imeli smo le en teden treningov z vsemi na kupu, a zdaj imamo širši kader. Zelo bo pomembno, da ne bo poškodb. To ste videli pri Liverpoolu z Virgilom van Dijkom,"se je proti angleškim državnim prvakom, ki so izgubili ključnega branilca, obrnil Flick.

Bayern vse do božiča čaka silovit ritem, a je trener članskega moštva z Allianz Arene že sporočil, da bo zelo pozoren na primerno razporeditev obremenitev. Proti Atleticu sicer kakršno koli kalkuliranje seveda ne pride v poštev, je pa nekaj tednov že izpustil v zadnjih sezonah pogosto poškodovani Sane, ki se je v domovino vrnil po igranju za Manchester City. Vrača se tudi bočni branilec Joshua Kimmich, ki je visoko ligaško zmago v Bielefeldu nad tamkajšnjo Arminio (4:1) izpustil zaradi rojstva drugega otroka.

"Izenačeno bo, saj je Atletico ekipa, ki na igrišču odseva tisto, kar zagovarja njen trener Diego Simeone, to pa je strast. Veselim se tekme in srečanja s trenerjem, ki tam zadnjih devet let opravlja tako izjemno delo,"je na dušo kluba, ki je Bavarce ob zadnjem snidenju v izločilnih bojih leta 2016 ustavil tik pred finalom, še popihal Flick.

Liga prvakov, skupina A, 1. krog (prenos ob 20.40 naKanalu AinVOYO):

Ob 21.00:

Bayern ‒ Atletico Madrid -:-*

Verjetni postavi:

Bayern:Neuer; Hernandez, Alaba, Süle, Pavard; Goretzka, Kimmich, Coman, Müller, Sane; Lewandowski.

Atletico: Oblak; Lodi, Felipe, Savić, Trippier; Koke, Torreira, Correa, Carrasco; Felix, Suarez.