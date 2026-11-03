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Liga prvakov

Flick pred srečanjem laska: Emery je eden najboljših trenerjev na svetu

Barcelona, 03. 11. 2026 19.00 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
Lu.M
Hansi Flick

Pred nami je tekma četrtega kroga prestižne Lige prvakov med Barcelono in Aston Villo. Katalonci bodo pred domačimi navijači želeli unovčiti vlogo velikih favoritov, a naloga še zdaleč ne bo enostavna. Pričakala jih bo izredno organizirana in trdoživa ekipa, ki ji poveljuje genialni Unai Emery. Španskega strokovnjaka je pred srečanjem izčrpno prehvalil njegov stanovski kolega Hansi Flick. Prenos na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 20.30.

UEFA Liga prvakov: Barcelona - Aston Villa
UEFA Liga prvakov: Barcelona - Aston Villa
FOTO: VOYO

Primer Aston Ville izredno lepo ponazarja, kako močan vtis lahko trener pusti na ekipi. Unai Emery je alfa in omega kluba iz Birminghama, ki pod taktirko genialnega Baska preživlja najlepše poglavje v sodobnejši zgodovini. "Igrali bomo proti izredno dobri ekipi, ki je trenutno v odlični formi. Emery je zame eden najboljših trenerjev na svetu. Točno ve, kako si želi igrati, tako v obrambi kot tudi v napadu. To zelo cenim pri njem," je bil pred srečanjem na njegov račun izredno laskav Hansi Flick.

Nemec se je konec tedna proti Alavesu z varovanci vrnil na zmagovita pota, potem ko so Katalonci utrpeli dva izredno boleča poraza proti PSG-ju in madridskemu Realu. "Na takšnem nivoju se ti takšne stvari lahko zgodijo. Še vedno smo izredno samozavestni, saj smo pred tem vpisali 11 zaporednih zmag. Verjamem v svojo ekipo, to, kar sem videl v soboto, mi je bilo izredno všeč. Ciljamo na prvo mesto v ligaškem delu in korak proti temu cilju si želimo opraviti z zmago proti Aston Villi," je bil pred srečanjem samozavesten nemški strateg.

Unai Emery
Unai Emery
FOTO: Profimedia

Barcelona pod taktirko Flicka še ni izgubila proti angleškim tekmecem oziroma, bolje rečeno, tekmecu. Trikrat jim je nasproti stala ekipa Newcastla, za katero je tedaj igral Anthony Gordon. Anglež je poleti okrepil vrste katalonskega velikana in pred tekmo opozarja na intenzivnost moštev, ki prihajajo z Otoka: "Angleške ekipe so izredno fizične, predvsem Aston Villa, proti kateri sem igral že neštetokrat. Imajo tudi ogromno odličnih igralcev. Vedno sem enako motiviran, sicer mi kakšne stvari dajo dodatni naboj, a poskušam ostati na isti ravni. Dejstvo, da bom igral proti Angležem, mi ne pomeni nič posebnega," je povedal Gordon.

Srečanje med Barcelono in Aston Villo boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO. Za vas smo tudi tokrat pripravili izredno bogat studijski del, našemu Andražu Hočevarju bo družbo delal nekdanji slovenski reprezentant in kapetan ljubljanske Olimpije Branko Ilić.

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KOMENTARJI4

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zapiramvamustaaa
03. 11. 2026 19.58
Resno?Barcelono boste prenašali namesto Atletiko-Bayern?Barca je v ligi prvakov propadla ekipa katero je čas povozil več kot desetletje nazaj.Dajte se sprijazniti.
Odgovori
+1
1 0
Virtom
03. 11. 2026 20.01
Saj točno to sem komentiral. Brez besed.
Odgovori
0 0
cripstoned
03. 11. 2026 19.41
Flick je v evropskih tekmovanjih amater za emerya...lahko je v laligi NEGREIRA kjer ima celoten sistem podrejen sebi, igralce mu registrira kar spanska vlada, nakupuje pa lahko kljub temu da sw redno krsi FFPpravila...sodniki in var pa delajo cuda na terenu...v evropi pa TEMA!
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+0
2 2
AtleticoSLO
03. 11. 2026 19.48
Ko je bil v Bayernu si govoril obratno
Odgovori
-1
0 1
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