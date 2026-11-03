Flick pred srečanjem laska: Emery je eden najboljših trenerjev na svetu

Primer Aston Ville izredno lepo ponazarja, kako močan vtis lahko trener pusti na ekipi. Unai Emery je alfa in omega kluba iz Birminghama, ki pod taktirko genialnega Baska preživlja najlepše poglavje v sodobnejši zgodovini. "Igrali bomo proti izredno dobri ekipi, ki je trenutno v odlični formi. Emery je zame eden najboljših trenerjev na svetu. Točno ve, kako si želi igrati, tako v obrambi kot tudi v napadu. To zelo cenim pri njem," je bil pred srečanjem na njegov račun izredno laskav Hansi Flick.

Nemec se je konec tedna proti Alavesu z varovanci vrnil na zmagovita pota, potem ko so Katalonci utrpeli dva izredno boleča poraza proti PSG-ju in madridskemu Realu. "Na takšnem nivoju se ti takšne stvari lahko zgodijo. Še vedno smo izredno samozavestni, saj smo pred tem vpisali 11 zaporednih zmag. Verjamem v svojo ekipo, to, kar sem videl v soboto, mi je bilo izredno všeč. Ciljamo na prvo mesto v ligaškem delu in korak proti temu cilju si želimo opraviti z zmago proti Aston Villi," je bil pred srečanjem samozavesten nemški strateg.