'Čarovnik' Flick poskrbel za Bayernov preporod

Na zaključnem turnirju Lige prvakov v Lizboni se bo Lyon v polfinalu meril z Bayernom, dan pred tem sta za vstop v finale merila Leipzig Kevina Kampla in Paris St. Germain. Prvi finalist je znan, danes bomo dobili še drugega. Prvič sta v polfinalu Lige prvakov dve francoski moštvi, do zdaj pa je francoski nogomet le enkrat dobil prvaka najelitnejšega klubskega nogometnega prvenstva, Olympique Marseille je slavil leta 1993, ko je v finalu v Münchnu z 1:0 premagal italijanski AC Milan (gol je dosegel Basile Boli ).

Zanimivo je tudi dejstvo, da so kar trije od štirih trenerjev polfinalistov Nemci: 46-letni Thomas Tuchel (PSG), 33-letni Julian Nagelsmann (Leipzig) in 55-letni Hans-Dieter (Hansi) Flick (Bayern), "vsiljivec" je trener Lyona, 56-letni Francoz Rudi Garcia .

Bayern je nerešljiva uganka za tekmece, kar zadeva leto 2020. Pod vodstvom trenerja Hansija Flicka Bavarci na 24 tekmah niso doživeli poraza, Bayernov niz neporaženosti pa gre vse do številke 28 (27 zmag in le en remi), zadnji njihov poraz sega še v december leta 2019 (zmaga proti Tottenhamu v skupinskem delu LP). V tem obdobju (28 tekem) so dosegli 94 golov (v povprečju 3,4 gola na tekmo) in jih dobili le 22 (0,8 na tekmo), 12-krat so mrežo ohranili nedotaknjeno. Osvojili so domačo dvojno krono, pokalno in državno.

Hansi Flick, nekdanji nogometaš Bayerna in Kölna, se je Bayernu pridružil julija lani kot pomočnik prvemu trenerju Niku Kovaču. Ob slovesu tega novembra pa je bil najprej začasni, od konca decembra pa nato tudi glavni trener. Aprila letos je s klubom podaljšal pogodbo do leta 2023, saj so v klub prezadovoljni z njegovim delom. Tako je 55-letni trener, ki je bil tudi pomočnik selektorju Joachimu Löwu v nemški reprezentanci, postavil stvari na glavo in Bayern je nezaustavljiv.

"Hansi je združil moštvo in zdaj znova igramo na Bayernov način,"pravi legendarni Karl-Heinz Rummenigge, eden ključnih mož v klubski upravi. Zelo ga spoštujejo tudi igralci, kar je očitno. "To je res izjemno pozitivna izkušnja, že v reprezentanci imam zelo dobro izkušnjo z njim. Bil je pomembna oseba, z njim se je dalo vse pogovoriti. Vse igralce obravnava enako, zato se vsi trudijo in želijo upravičiti to zaupanje. Komunikacija z njim je zelo dobra in poleg tega je izjemna osebnost. Je pravi blagoslov za FC Bayern. Celotno moštvo pridobiva zaradi dela in odnosa Hansija Flicka," je o trenerju dejal Jerome Boateng.