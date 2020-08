Flick: Lyon nam je delal obilo težav, PSG ne bo tako 'prizanesljiv'

Serijski nemški prvak Bayern se je pričakovano uvrstil v veliki finale Lige prvakov, kjer se bo za laskavo krono v nedeljo zvečer, prenos na Kanalu A in VOYO, udaril s francoskim PSG. Bavarci so polfinalni obračun z Lyonom zanesljivo dobili (3:0), a v komentarjih po tekmi so skorajda vsi akterji enotni, da bi si Francozi zaslužili precej več, sploh ker so bili v prvem delu veliko bolj nevarni in nekajkrat blizu vodstvu. Nemški stroj je napad odbil, in ko je prvič zadel, se je francoska ladja že začela nevarno nagibati. Po dveh zaporednih zadetkih Serga Gnabryja pa je bilo že do polčasa bolj ali manj vsega konec. V finalu v Lizboni se bosta tako pomerila PSG in Bayern.

Glede na predstave v osmini finala in predvsem četrtfinalu, ko so Bavarci ponižali Barcelono in z igro navdušili nogometni svet, je bilo povsem jasno, kdo je favorit v zadnjem polfinalnem dvoboju Lige prvakov. A pot do uspeha je bila težja, kot so mislili navijači Bayerna. Čeprav trenerHansi Flick ni menjal zmagovite začetne postave s tekme z Barco, so bili v prvih 17 minutah namreč Francozi veliko boljši in podjetnejši. Preprosto bi morali voditi ... V tretji minuti je tako Memphis Depay izpeljal protinapad, a ni bil uspešen, v 17. minuti pa je Karl Ekambizadel celo vratnico, potem ko je že preigral obrambo Bayerna. Potem se je Francozom ustavilo, Bayernov stroj pa je začel delovati.

Hansi Flick, nekdanji nogometaš Bayerna in Kölna, se je Bayernu pridružil julija lani kot pomočnik prvemu trenerju Niku Kovaču. Ob slovesu tega novembra pa je bil najprej začasni, od konca decembra pa nato tudi glavni trener. Aprila letos je s klubom podaljšal pogodbo do leta 2023, saj so v klub prezadovoljni z njegovim delom. Tako je 55-letni trener, ki je bil tudi pomočnik selektorju Joachimu Löwu v nemški reprezentanci, postavil stvari na glavo, in Bayern je nezaustavljiv.

Le 58 sekund po okviru gola Lyona se je na drugi strani zatresla mreža, Serge Gnabry je preigral tri branilce in močno streljal z roba kazenskega prostora. In Lyon se je močno zamajal in se ni več pobral. Sploh ko je Gnabry še do odmora "pičil" še drugič. "Vedeli smo, da bo težko. Vseeno je to polfinale Lige prvakov in tu ni sečnih ali naključnih udeležencev," je po rezultatu lahki, a po videnem kar težki bitki s Francozi povedal strateg Bayerna Flick, ki bo s serijskimi nemškimi prvaki lovil peto evropsko lovoriko. Bayern je bil nazadnje prvak leta 2013. "Ko ekipa preskoči Juventus in Manchester City, mora imeti nekaj pomembnega v sebi. In Lyon je dokazal, da je zasluženo prišel tako daleč. V prvih dvajsetih minutah so bili veliko boljši, potem nam je steklo," je nadaljeval Flick, ki bo imel v nedeljo zvečer na lizbonskem stadionu Jose Alvalade priložnost, da se vpiše med večne.

icon-expand Statistika Serga Gnabryja FOTO: Sofascore.com