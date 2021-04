Trener Bayerna Flick ima recept za nevarni PSG

Tekmeca zelo dobro pozna Francoz v rdečem dresu Bayerna Benjamin Pavard . Seveda so se z nekaterimi družili prav pred kratkim, ko so imeli premor v klubskih tekmovanjih in je bila na sporedu reprezentanca: "V reprezentanci o tej tekmi nismo govorili, razmišljali smo o drugih stvareh. Za njih bo ta tekma brez dvoma nekakšno maščevanje, vendar smo mi mirni in želimo zmagati na obeh tekmah. Imamo 50 odstotkov možnosti, da se prebijemo v polfinale, saj gre za dve izjemni moštvi. Odsotnost Lewandowskega je velik minus za nas, a imamo veliko kvalitetnih igralcev, ki lahko prevzamejo njegovo vlogo," pravi 25-letni branilec.

Bayern je na zadnjih šestih odigranih tekmah nanizal same zmage in bavarska zasedba vodi v Bundesligi ter je na dobri poti, da ubrani naslov. V Ligi prvakov bo zanesljivo veliko težje, že v četrtfinalu jih čaka neugodni PSG. Trener Hansi Flick, ki je lani tako suvereno popeljal Bavarce do zmage v Lizboni, z obema nogama stoji trdno na tleh: "Pozabimo na preteklost, to je nova tekma, PSG ima novo moštvo in novega trenerja. A do neke mere se v resnici veliko ni spremenilo od lanskega finala. Pariz ima dobro obrambo, še večjo kakovost imajo v napadu. Manuel (Neuer) je bil lani v finalu fantastičen, morda bo tudi to v "glavah" njihovih napadalcev? Ne vem, vendar je velika prednost za nas, da imamo tako vrhunskega vratarja."

O načrtu, kako doseči dober izid, pa nemški strateg pravi: "Moramo biti dobro organizirani, kar se tiče posesti žoge. Če jo izgubimo, moramo tekmece spraviti pod pritisk in jo hitro dobiti nazaj. Biti moramo kompaktni, se dobro postaviti in zapolniti vse vrzeli. Napadati moramo z veliko mero samozavesti in odločnosti, veliko bolj kot na zadnji tekmi v Bundesligi."