Wirtz: Vem, da mnogi menijo, da Premier League ni zame. Dokazal bom nasprotno

Nekdanji igralec Bayerja iz Leverkusna je priznal, da obstajajo razlike med angleško premier ligo in nemško bundesligo. "Je bolj intenzivna, bolj fizična, vsi igralci so zelo močni, zelo hitri. Vem, da so v medijih špekulirali, če je morda igra na Otoku zame preveč agresivna. Češ da nisem dovolj robusten in močan. Pojavili so se celo dvomi o pravilnosti odločitve. Vse skupaj bo pokazal in razkril teren in jaz sem optimist," je pojasnil. "Mislim pa, da mi bo to omogočilo napredek, in komaj čakam, da začnem," je še dejal za Bild.