Football Leaks: Real je bil blizu Mbappeju, PSG pa mu plačuje služabnika

Dokumenti Football Leaks, do katerih je imel dostop francoski Mediapart, govorijo o letu 2017, ko se je Kylian Mbappe iz AS Monaca, sprva na posojo, preselil v vrste Paris Saint-Germaina. PSG je dogovor z Mončani dosegel tik pred zaprtjem poletnega prestopnega roka: med kluboma težav ni bilo, več zahtev je imel eden najperspektivnejših nogometašev na svetu, ki je letos poleti osvojil tudi naslov svetovnega prvaka in bil v vrstah francoske izbrane vrste izbran za najboljšega mladega nogometaša ruskega mundiala.

Vse zahteve Mbappeja in njegove družine so Parižani zavrnili, a je v zadnjem hipu posredoval vsemogočni portugalski agent Jorge Mendes. Mbappe je od Monaca zahteval povišico, natančneje 8 milijonov evrov letne plače, kar je 16-krat več od tiste, ki jo je prejemal ob podpisu pogodbe leta 2016. V ozadju je čakal tudi Real Madrid, s katerim naj bi se Parižan že dogovoril vse potrebno za selitev v Španijo, kraljevi klub pa je 20. julija dosegel dogovor z Monacom za 180-milijonski prestop (s 30 milijoni evrov v dodatkih).

Če bi Real prodal Bala, Benzemaja ali Ronalda ...

Znesek je nato narasel na 214 milijonov, potem ko je postalo jasno, da bo Španija zahtevala 34 milijonov davka, česar pa Monačani niso želeli poravnati. Real je bil pripravljen plačati tudi 214 milijonov, a se je Mbappe nato v zadnjem hipu odločil za Pariz, potem ko Real ni prodal niti Garetha Balaniti Karima Benzemaja, ker pa je bil v klubu še vedno Cristiano Ronaldo, se je Mbappe zbal za svoj položaj v prvi postavi.

STRELI

Generalni direktor Dimitri Vasiljev je stopil v kontakt z možmi iz PSG in jim dejal, da morajo izenačiti Realovo ponudbo ‒ 180 milijonov evrov ‒, to pa so Parižani storili na zadnji dan prestopnega roka. V prestolnico je Monaco najprej za eno leto Mbappeja zgolj posodil, Parižani pa so morali pred začetkom aktualne sezone odkupiti njegovo pogodbo za 145 milijonov evrov (35 milijonov v dodatkih). Ker je na Park princev poleti prišel tudi Neymar, in sicer za rekordnih 222 milijonov evrov, so mnogi pričakovali, da bo Evropska nogometna zveza (Uefa) kaznovala PSG zaradi kršenja pravil finančnega fair playa.

Ekstravagantne zahteve: zasebno letalo, služabnik in šofer

Po informacijah Football Leaks so se z enoletno posojo izognili plačilu omenjenega davka v višini 30 milijonov evrov, deset ur pred zaprtjem prestopnega roka pa sta se kluba dogovorila za brezplačno enoletno posojo. Kar nekaj prerekanja naj bi bilo med Mbappejem in direktorji pariškega kluba glede višine plače, Mendes, ki zastopa tudi Cristiana Ronalda in Joseja Mourinha, pa naj bi bil za uspešno posredovanje nagrajen s kar devetimi milijoni evrov (pet odstotkov odkupne cene).

PRVENSTVO

Zelo zanimive so tudi klavzule v Mbappejevi pogodbi, ena od njih, ki jim PSG ni ugodil, denimo govori o zmagi v izboru za zlato žogo, ki bi Francozu prinesla povišico, s katero bi postal najbolje plačani posameznik moštva ‒ celo pred (papirnatim) prvim zvezdnikom Neymarjem. Zaslužil bi več kot 30 milijonov evrov na leto, a kot že rečeno Parižani s predsednikom Naserjem Al Khelaifijemniso ugodili vsem željam talentiranega najstnika.

Mbappejev tabor je od PSG želel tudi odškodnino v primeru, da klub zaradi kršenja pravil finančnega fair playa ne bi igral Lige prvakov, ne gre pa pozabiti niti na zahtevo po 50 urah (letno) uporabe zasebnega letala. Je pa PSG sprejel plačevanje mesečne rente 30.000 evrov, ki vključuje najem hiše in tri osebne pomočnike: služabnika, šoferja in telesnega stražarja.