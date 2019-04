France Football: od trenerjev je (bo) letos največ zaslužil Simeone

Na lestvici trenerjev, ki imajo najdonosnejšo pogodbo, je pred vsemi Argentinec Diego Simeone. Strateg madridskega Atletica, ki je tako neslavno končal letošnjo zgodbo v Ligi prvakov s hudim porazom v Torinu proti Juventusu(0 : 3), letno pospravi nič manj kot 41 milijonov evrov. "Simeone je zaslužil daleč največ med vsemi. Med petimi najbolje plačanimi sta tudi Francoz Thierry Henry in Portugalec Jose Mourinho in to navkljub dejstvu, da sta pri Manchester Unitedu oziroma Monacu že končala svoji zgodbi, saj sta dobila nogo," nadaljuje France Football, ki je pri izračunu najbolje plačanih trenerjev upošteval kompletni letni dohodek posameznika. "Tu gre za plače, bonuse, individualne sponzorske pogodbe in drugo."