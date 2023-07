Francoski mediji: Dembele bo novi član PSG-ja

Do prestopa Ousmaneja Dembeleja v Pariz naj bi prišlo v kratkem. Ozadje tega je klavzula v pogodbi, ki se izteče konec meseca, kar naj bi PSG-ju omogočilo, da odkupi napadalnega krilnega igralca in njegovo pogodbo z Barcelono, ki velja do leta 2024, za fiksno vsoto 50 milijonov evrov.