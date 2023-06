Francoski mediji prepričani: Asensio prihaja v PSG

Marco Asensio je v belem dresu igral sedem sezon. Klubu se je pridružil pri dvajsetih letih in v tem času osvojil 17 lovorik. Madridčani so slavili trikrat v Ligi prvakov, trikrat v španskem prvenstvu, štirikrat na klubskem svetovnem prvenstvu, trikrat v evropskem superpokalu, trikrat v španskem superpokalu in enkrat v španskem pokalu.

"Nikoli ne bomo pozabili njegove kariere in njegovega izjemnega vedenja v vsem tem času. Real Madrid je in bo vedno njegov dom, njemu in vsej njegovi družini pa želimo veliko sreče v tem novem poglavju njegove kariere," so, kot poroča STA, še zapisali pri klubu.