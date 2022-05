Francoski notranji minister kaos v Parizu pripisal 'organizirani goljufiji z vstopnicami'

Francoski notranji minister Gerald Darmanin je kaos na finalu lige prvakov pripisal "množični, industrijski in organizirani goljufiji s ponarejenimi vstopnicami". Po drugi strani pa so predstavniki uradnega Londona izrazili izjemno veliko razočaranje nad ravnanjem, ki so ga bili s strani francoske policije deležni angleški navijači v Parizu.

"Na Stade de France se je znašlo od 30.000 do 40.000 angleških navijačev, ki so bili bodisi brez vstopnic bodisi s ponarejenimi vstopnicami," je po sestanku vpletenih organizacij novinarjem v Parizu dejal francoski notranji minister Gerald Darmanin, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Z Otoka pa prihajajo sporočila ogorčenja in številni izrazi obžalovanja nad dogajanjem pred stadionom in finalom lige prvakov, ki so ga zaznamovali številni incidenti. "Navijači si zaslužijo vedeti, kaj se je zgodilo," je dejal tiskovni predstavnik britanskega premierja Borisa Johnsona in pozval Evropsko nogometno zvezo (Uefa), naj "tesno sodeluje s francoskimi oblastmi pri popolni preiskavi dogodkov". Že pred tem je francoska ministrica za šport Amelie Oudea-Castera za kaos okoli Lige prvakov okrivila predvsem angleške navijače. "Od 30 do 40.000 ljudi je želelo na Stade de France brez ali s ponarejenimi vstopnicami, kar je razlog za varnostne težave," je dejala za RTL. "Treba je razjasniti, od kod so prišle ponarejene vstopnice v tako velikem številu," je dejala Oudea-Castera za RTL.

Tudi Evropska nogometna zveza (Uefa) je sobotni kaos pri vstopu na stadion Stade de France v Parizu za finale lige prvakov med Liverpoolom in Real Madridom (0:1) pojasnila z velikim številom navijačev brez veljavnih vstopnic. Francoska policija je medtem sporočila, da je aretirala 105 oseb, 238 je bilo v neredih lažje poškodovanih. Finale Lige prvakov se je začel z več kot polurno zamudo. Organizatorji so sprva na semaforju kot razlog za zamudo navedli varnostne razloge, nato pa je bilo rečeno, da gre za "prepozen prihod navijačev". To je razjezilo številne privržence Liverpoola, ki so na družbenih omrežjih poročali, da so pred stadionom mirno čakali več ur. Posnetki prikazujejo včasih kaotične prizore na vhodih in dolge čakalne vrste okoli arene.

