Francozi prepričani: Mbappe zahteva prodajo Neymarja

Nestrpnosti med brazilskim (Neymar) in francoskim zvezdnikom (Kyllian Mbappe) ni več moč skriti. Vsaj tako pišejo nekateri francoski mediji, prednjačita France Football in L'Equipe, ki so prepričani, da je ljubezni med nogometašema nepreklicno konec. Če je le-ta sploh bila ... "To je problem, ki ga bodo morali Parižani rešiti v najkrajšem možnem času," piše dobro obveščeni pariški L'Equipe. "Če novi trener Christophe Galtier ne želi še enega cirkusa skozi sezono, potem mora nekaterim stvarem narediti nepreklicno konec. Kot je konec dobrih donosov med Neymarjem in Mbappejem," dodaja pariški časnik. Še več, French Football News je v orbito lansiral novico, da se je Mbappe že dobil z vodilnimi možmi kluba in zahteval nič drugega kot odhod Neymarja. "Vse to gre v rubriko dejstva, da je Mbappe pred začetkom sezone, ob podaljšanju pogodbe, hkrati dobil še nekatera "nenogometna" pooblastila ... "Dobil je moč, ki debelo prekaša pristojnosti slačilnice," slikovito piše L'Equipe. "PSG je zadržal najvplivnejšega igralca, a ima hkrati v slačilnici tempirano bombo. Neymar je namreč profil nogometaša in človeka, ki se ne bo umaknil," napoveduje France Football News "brazilsko-francosko vojno".