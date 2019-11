Francozi prepričani: Neymar bo obračun z Realom začel na klopi

Po slovesu od Barcelone je Neymar Jr. na stadionu Santiaga Bernabeua odigral zgolj eno uradno tekmo proti največjemu tekmecu Kataloncev in svojemu dolgoletnemu "snubcu" Real Madridu . Šlo je za prvo tekmo osmine finala Lige prvakov sezone 2017/18, ki so jo Parižani kljub vodilnemu zadetku Adriena Rabiota prepričljivo izgubili (3:1). Povratni obračun je nato minil brez brazilskega zvezdnika, ki se je prvič, a ne zadnjič, odkar je postal najdražji nogometaš na Zemlji, resneje poškodoval na največjem francoskem derbiju z Marseillom .

Brez Neymarja Jr. so Parižani še drugič položili orožje pred Madridčani in izpadli s porazom 1:2. Toda v tej sezoni so brez pomoči Neymarja in celo KylianaMbappejapovsem potolkli "kraljevi klub" na domačem Parku princev, kjer je bilo 18. septembra 3:0. Mbappe naj bi tokrat igral, medtem ko se zdi, da bo Neymar Jr. obračun po nedavnem izteku kazni Evropske nogometne zveze zaradi žaljenja koprskega sodnika Damirja Skominezačel na klopi.

NEYMAR

MBAPPE

Že v sredo obiskal špansko metropolo

O tem se je sicer precej glasno šušljalo že ob Neymarjevem povratku na zelenice v dresu PSG. V petek je prvič po začetku oktobra zaigral za francoske prvake in v skladu z napovedmi trenerja Thomasa Tuchlani odigral vseh 90 minut. Nemec ga je zamenjal v 65. minuti, Južnoameričan pa je odšel neposredno v garderobo. Že smo poročali o njegovem nepričakovanem obisku Madrida sredi minulega tedna, kjer si je ogledal tekmo španskega teniškega igralca Rafaela Nadalav Davisovem pokalu, Tuchel pa je javno priznal, da ga poteza njegovega varovanca ni niti malo navdušila.

DI MARIA

ICARDI

Kot ni v petek proti Lillu (2:0) navdušil niti Neymar Jr., ki je sicer proslavljal zmago s soigralci, a sta zanjo poskrbela junaka začetka nove sezone, Argentinca Angel Di Maria in Mauro Icardi. Oba naj bi ob Mbappeju začela torkovo tekmo z Realom, oba bosta seveda zelo motivirana, glede na to, da je Di Maria nekdanji član Reala. Španci so se mu v precej kontroverznih okoliščinah odrekli leta 2014 in mu istega leta bojda celo preprečili nastop v finalu svetovnega prvenstva, medtem ko je Icardi poleg tega, da je produkt klubske šole Barcelone, že dlje časa na širšem seznamu želja predsednika "belega baleta" Florentina Pereza.

Po poročanju francoskih časnikov Le Parisien in L'Equipe Tuchel svojim varovancem še ni sporočil, kdo bo tekmo začel, a naj bi bilo že jasno, da v začetni enajsterici Neymarja Jr. ne bo. Vse od njegove najnovejše poškodbe, ki jo je staknil oktobra, je na zelenici vzcvetela nova argentinska naveza Di Maria-Icardi, ob že potrjeni uvrstitvi v osmino finala pa Francozom seveda v torek na Bernabeuu ne bo potrebno tvegati poslabšanja zdravstvenega stanja svojega najdražjega napadalca, ki pa bo priložnost skorajda zagotovo dobil najkasneje v drugi polovici drugega polčasa.