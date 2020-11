Francozinja prva sodnica v Ligi prvakov: sodila bo Verbiču in Ronaldu

Frappartova (na fotografiji) se je v zgodovino vpisala že na Uefini superpokalni tekmi med Chelseajem in Liverpoolom leta 2019.

Stephanie Frappartje kot prva ženska že sodila tudi tekmo evropskega superpokala, leta 2019 je vodila obračun med Liverpoolom in Chelseajem, sodila pa je že tudi tekme v Ligi Evropa.

Obenem pa je 36-letna sodnica tudi v Franciji že dvakrat kot prva ženska sodila na moških tekmah: leta 2014 v drugi ligi, lani pa je na tekmi Lyon ‒ Marseille dočakala sodniški prvenec v najmočnejši ligi v državi.

