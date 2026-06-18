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Liga prvakov

Galaktično vodstvo pordilo novo okrepitev: Konate iz Liverpoola v Real

Madrid, 18. 06. 2026 12.44 pred 7 dnevi 1 min branja 8

Avtor:
M.J. STA
Cody Gakpo in Ibrahima Konate

Francoski nogometni reprezentant Ibrahima Konate se iz angleškega Liverpoola seli na Pirenejski polotok, kjer bo branil barve Reala iz Madrida. Real želi v svoje vrste iz Interja iz Milana zvabiti tudi nizozemskega bočnega branilca Denzela Dumfriesa, klub pa sta po koncu sezone zapustila Španec Dani Carvajal in Avstrijec David Alaba.

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Ibrahima Konate je z madridskim klubom podpisal štiriletno pogodbo do 30. junija 2030, v Španijo pa prihaja kot prost igralec. Konate, sicer član francoske izbrane vrste na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, je za Liverpool odigral 183 tekem ter dosegel sedem golov, pred prihodom na Otok 2021 pa je igral tudi za nemški Leipzig in francoski Sochaux.

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Madridska ekipa se je po dveh dokaj klavrnih sezonah odločila za prenovo ekipe. Na trenersko mesto se vrača razvpiti Portugalec Jose Mourinho, ki je Real že vodil med letoma 2010 in 2013. Na stadion Santiago Bernabeu prihajata španski levi bočni branilec Marc Cucurella in portugalski vezist Bernardo Silva.

Ibrahima Konate
Ibrahima Konate
FOTO: Profimedia

Real želi v svoje vrste iz Interja iz Milana zvabiti tudi nizozemskega bočnega branilca Denzela Dumfriesa, klub pa sta po koncu sezone zapustila Španec Dani Carvajal in Avstrijec David Alaba.

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KOMENTARJI8

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Risto85
19. 06. 2026 13.21
Drugo leto, pa želja da bi se vrnil nazaj kot Trent Alexander Arnold.. kr petje in tam ostanite 🤣
Odgovori
+1
1 0
Vladimir.Krutov
18. 06. 2026 19.22
Mislim da poleg vseh ki so prišli....bi rabl dominantnega branilca z dominantnim imenom....
Odgovori
+3
5 2
Lucky
18. 06. 2026 16.41
Za frienda Vladota. Vlado, vsi tile se obnašajo, kot da jutr ne obstaja. Naši so naju prepričval, da je Silva že naš. Super okrepitev, vse bo pokril. Pol naju je Silva prepričval, da si bo vzel cajt in se odloču šele po svetovnem, ker ma tolk ponudb. Pol se pa svetovno še začel ni in Silva v Realu. Zdej naju drugi prepričujejo, kk fajn je to. Vse zastonj, čeprav so zmetal že tm okol 100 miljončkov. Vsako sezono naju prepričujejo, kk majo zdej vse pokrit in bojo zdej vse isvojil. Na srečo se kmal vidmo.
Odgovori
+5
7 2
Lucky
18. 06. 2026 17.35
Še dobr, da midva nimava pojma in nkol nč pametnga ne napiševa. Btw, mnde se clo za Bastonija ogrevajo. Važn, da jim vse klapa, čeprav niso še niti ene tekme odigral.
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+3
5 2
Vladimir.Krutov
18. 06. 2026 18.57
Luc....sam vidiš kaj je....kmalu se vidimo...
Odgovori
+1
3 2
Lucky
18. 06. 2026 19.02
Tud jst mislim, da nima več smisla. Kr zmanjka jih.
Odgovori
+3
5 2
Vladimir.Krutov
18. 06. 2026 19.06
Težko ti kaj napišem..mi nagajajo....važn da vema kk in kaj....
Odgovori
+1
3 2
Bimbo123
18. 06. 2026 14.43
Real krepi obrambo, da ne bo še eno sezono kanta za nabijanje hehehe
Odgovori
+2
5 3
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