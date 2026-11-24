Ostalih devet obračunov bo v sredo. Od Slovencev bo ob 18.45 Danijel Šturm s Slavio Prago gostil Villarreal, Jan Oblak bo z Atleticom igral doma proti Vikingu, Tian Nai Koren pa bo pri Club Bruggeu na priložnost čakal na domači tekmi proti Liverpoolu.
Norvežani z golom v podaljšku ugnali avstrijskega prvaka, zmaga Galate
Na prvih dveh tekmah petega kroga ligaškega dela Lige prvakov sta do minimalne zmage prišla Galatasaray in Bodö/Glimt. Turški predstavniki so z 1:0 ugnali Aston Villo, z enakim izidom pa so Norvežani odpravili LASK Linz. Edini zadetek je v Istanbulu padel v 77. minuti, ko je na veselje domačih navijačev zadel Denis Gül. Drugi obračun se je na Norveškem prav tako končal z minimalno zmago domačih, pri čemer je Andreas Helmersen zabil v izdihljajih dvoboja oz. v drugi minuti sodnikovega dodatka.
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