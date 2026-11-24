Na prvih dveh tekmah petega kroga ligaškega dela Lige prvakov sta do minimalne zmage prišla Galatasaray in Bodö/Glimt. Turški predstavniki so z 1:0 ugnali Aston Villo, z enakim izidom pa so Norvežani odpravili LASK Linz. Edini zadetek je v Istanbulu padel v 77. minuti, ko je na veselje domačih navijačev zadel Denis Gül. Drugi obračun se je na Norveškem prav tako končal z minimalno zmago domačih, pri čemer je Andreas Helmersen zabil v izdihljajih dvoboja oz. v drugi minuti sodnikovega dodatka.