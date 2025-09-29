Svetli način
Liga prvakov

Galatasaray letos cilja na preboj v izločilne boje Lige prvakov

Istanbul, 29. 09. 2025 20.40

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Božidar Bulat
Komentarji
2

Derbi prvega večera drugega kroga Lige prvakov bo v Istanbulu. Favorizirani Liverpool bo gostoval pri Galatasarayju, ki je turško prvenstvo začel s sedmimi zaporednimi zmagami. Uvod v evropsko sezono ni bil tako uspešen, saj je v prvem krogu na gostovanju pri Eintrachtu izgubil s 5:1. Cilj kluba, ki bo v sredo praznoval 120. rojstni dan, kljub temu ostaja preboj v izločilne boje. Najuspešnejši turški klub sicer že desetletja lovi staro evropsko slavo, ko je štrene mešal tudi največjim.

Liga prvakov na Kanalu A in VOYO
Liga prvakov na Kanalu A in VOYO FOTO: 24ur.com
nogomet liga prvakov galatasaray
KOMENTARJI (2)

blue3dragon
29. 09. 2025 20.47
-1
Moj najljubši istanbulski klub, noro je na njihovem Rams parku, ko se prijaviš kot njihov navijač in dobiš karto. Težko pa bodo kaj dosegli...
ODGOVORI
0 1
Amor Fati
29. 09. 2025 20.44
+1
Morda, ko bodo pujski leteli po zraku.
ODGOVORI
1 0
