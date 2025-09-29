Galatasaray letos cilja na preboj v izločilne boje Lige prvakov

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

V lokal na Divjem zahodu vstopi jezni kavboj in se zadere: ''Kdo je mojega konja, ki je pred lokalom, pobarval na zeleno?'' Vsi so bili tiho, zato je vprašal še enkrat: ''Kdo je mojega konja, ki je pred lokalom, prebarval na zeleno?'' Spet vse tiho, kavboj potegne pištoli in še enkrat vpraša: ''Zadnjič vprašam, kdo je mojega konja, ki je pred lokalom, pobarval na zeleno?'' Končno pristopi k njemu drugi kavboj, težek 150 kilogramov in visok dva metra, ki so ga bile same mišice. Pogleda kavboja in reče: ''Jaz sem ga pobarval, in kaj zdaj?'' Kavboj pogleda navzgor in odgovori: ''Nič, nič, samo prišel sem povedat, da je barva že suha.''