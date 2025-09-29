Liga prvakov
Galatasaray letos cilja na preboj v izločilne boje Lige prvakov
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Derbi prvega večera drugega kroga Lige prvakov bo v Istanbulu. Favorizirani Liverpool bo gostoval pri Galatasarayju, ki je turško prvenstvo začel s sedmimi zaporednimi zmagami. Uvod v evropsko sezono ni bil tako uspešen, saj je v prvem krogu na gostovanju pri Eintrachtu izgubil s 5:1. Cilj kluba, ki bo v sredo praznoval 120. rojstni dan, kljub temu ostaja preboj v izločilne boje. Najuspešnejši turški klub sicer že desetletja lovi staro evropsko slavo, ko je štrene mešal tudi največjim.
