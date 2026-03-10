Galatasaray - Liverpool 1:0* (ob polčasu)

Gostje z Otoka so v prvih minutah tekme pred razgretimi navijači Galatasarayja uprizorili hud pritisk, imeli nekajzelo obnetavnih akcij, a niso zadeli. Kljub začetnemu pritisku redsov, pa se je Galatasaray prvi razveselil gola. V 7. minuti je po izvedenem kotu Victor Osimhen podaljšal žogo do gabonskega nogometaša Maria Lemine, ki je z glavo natančno meril (1:0). Navkljub številnim obetavnim akcijam na obeh straneh in pred obema goloma, pa se rezultat v prvih 45 minutah ni več menjal.



V Ligi prvakov bo Jan Oblak z madridskim Atleticom igral proti Tottenhamu, glede na formo in stanje v klubih pa so v vlogi favorita Španci. Znano je tudi že, s kom se bo Atletico meril v četrtfinalu, če bo napredoval. Tam bo igral proti boljšemu iz para Newcastle - Barcelona.

V sredo bodo še preostale štiri prve tekme osmine finala. Branilec naslova Paris Saint-Germain bo igral proti Chelseaju, Real Madrid proti Manchester Cityju, presenečenje tekmovanja Bodö/Glimt proti Sportingu, Bayer Leverkusen pa proti Arsenalu. Slednja se bosta merila ob 18.45, preostali pa ob 21.00. Na Kanalu A in VOYO bo prenos tekme Real - Manchester City.

Povratne tekme osmine finala bodo 17. in 18. marca, četrtfinale 7. in 8. ter 14. in 15. aprila, polfinale 28. in 29. aprila ter 5. in 6. maja, finale pa bo 30. maja v Budimpešti.

