Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

Galatasaray - Liverpool 1:0* (ob polčasu)

Madrid, 10. 03. 2026 19.28 pred 19 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.J.
Galatasaray

Na tekmi osmine finala nogometne Lige prvakov se v Istanbulu merita Galatasaray in Liverpool. Redsi so v uvodnih minutah uprizorili hud pritisk, a niso dosegli gola, zato pa so domači že ob prvem kotu prišli do hitrega zadetka. Pisala se je sedma minuta, ko je po kotu domačih v polno z glavo meril gabonski nogometaš Mario Lemina. Ob polčasu Turki minimalno vodijo (1:0).

UEFA LP: Real Madrid - Manchester City
UEFA LP: Real Madrid - Manchester City
FOTO: VOYO

Gostje z Otoka so v prvih minutah tekme pred razgretimi navijači Galatasarayja uprizorili hud pritisk, imeli nekajzelo obnetavnih akcij, a niso zadeli. Kljub začetnemu pritisku redsov, pa se je Galatasaray prvi razveselil gola. V 7. minuti je po izvedenem kotu Victor Osimhen podaljšal žogo do gabonskega nogometaša Maria Lemine, ki je z glavo natančno meril (1:0). Navkljub številnim obetavnim akcijam na obeh straneh in pred obema goloma, pa se rezultat v prvih 45 minutah ni več menjal.

V Ligi prvakov bo Jan Oblak z madridskim Atleticom igral proti Tottenhamu, glede na formo in stanje v klubih pa so v vlogi favorita Španci. Znano je tudi že, s kom se bo Atletico meril v četrtfinalu, če bo napredoval. Tam bo igral proti boljšemu iz para Newcastle - Barcelona. 

V sredo bodo še preostale štiri prve tekme osmine finala. Branilec naslova Paris Saint-Germain bo igral proti Chelseaju, Real Madrid proti Manchester Cityju, presenečenje tekmovanja Bodö/Glimt proti Sportingu, Bayer Leverkusen pa proti Arsenalu. Slednja se bosta merila ob 18.45, preostali pa ob 21.00. Na Kanalu A in VOYO bo prenos tekme Real - Manchester City.

Povratne tekme osmine finala bodo 17. in 18. marca, četrtfinale 7. in 8. ter 14. in 15. aprila, polfinale 28. in 29. aprila ter 5. in 6. maja, finale pa bo 30. maja v Budimpešti.

Izid, Liga prvakov, osmina finala, prve tekme:
Galatasaray - Liverpool 1:0* (1:0)
Lemina 7.

Atalanta - Bayern München

Atletico Madrid - Tottenham

Newcastle - Barcelona

Tekme osmine finala Lige prvakov bomo prenašali na Kanalu A in VOYO
Tekme osmine finala Lige prvakov bomo prenašali na Kanalu A in VOYO
FOTO: VOYO
nogomet liga prvakov osmina finala

Lahko čudežni Yamal Barceloni prinese ključno zmago proti Newcastlu?

Strateg Barcelone pomagal rešiti mladega objokanega navijača

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
blue3dragon
10. 03. 2026 19.48
Po ulicah Istanbula je, kot v času epidemije. Skoraj prazne ulice...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Petra Parovel iskreno: "Tokrat bom poslušala sebe"
Otroci z urnikom direktorja: opozorilni znaki menedžerske bolezni
Otroci z urnikom direktorja: opozorilni znaki menedžerske bolezni
Prelepa imena za otroke, rojene v marcu
Prelepa imena za otroke, rojene v marcu
Jan Zore iz Kmetije: "Najtežje bo brez sina"
Jan Zore iz Kmetije: "Najtežje bo brez sina"
zadovoljna
Portal
Osvojite srečanje s trenutno našim najboljšim smučarskim skakalcem
Srbska pevka o govoricah, da je ona kriva za razhod Anamarije in Dončića
Srbska pevka o govoricah, da je ona kriva za razhod Anamarije in Dončića
Kratka pričeska, s katero je navdušila na tednu mode
Kratka pričeska, s katero je navdušila na tednu mode
3 znamenja, ki bodo danes občutila globoko ljubezen
3 znamenja, ki bodo danes občutila globoko ljubezen
vizita
Portal
Regrat kot 'naravni statin'? Kaj pravi znanost o vplivu na holesterol
Najpogostejše napake pri hujšanju spomladi: zakaj kilogrami ne gredo nikamor
Najpogostejše napake pri hujšanju spomladi: zakaj kilogrami ne gredo nikamor
Povezava med črevesjem in anksioznostjo, ki jo šele začenjamo razumeti
Povezava med črevesjem in anksioznostjo, ki jo šele začenjamo razumeti
Tiha bolezen brez simptomov
Tiha bolezen brez simptomov
cekin
Portal
Kam selijo bogastvo iz Dubaja in Abu Dabija?
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
moskisvet
Portal
Par, ki kljubuje stereotipu, da mora biti moški višji od ženske
Kaj se dogaja s Kmetijo?
Kaj se dogaja s Kmetijo?
Najlepša ženska na svetu je uradno oddana
Najlepša ženska na svetu je uradno oddana
Dan mučenikov: bi morali moške obdarovati?
Dan mučenikov: bi morali moške obdarovati?
dominvrt
Portal
Videti je precej nedolžno, a je ena najbolj invazivnih rastlin na svetu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
Velikonočnica: njeno trganje ali izkopavanje je kaznivo
Velikonočnica: njeno trganje ali izkopavanje je kaznivo
Trik za daljšo obstojnost česna
Trik za daljšo obstojnost česna
okusno
Portal
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
Starodavno živilo z izjemnimi učinki na zdravje
Starodavno živilo z izjemnimi učinki na zdravje
Odličen recept za vse, ki ste po solati hitro lačni
Odličen recept za vse, ki ste po solati hitro lačni
15-minutno kosilo iz ene ponve
15-minutno kosilo iz ene ponve
voyo
Portal
Nikjer posebej
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564