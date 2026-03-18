Liga prvakov

Galatasaray na čelu z Osimhenom v Liverpool po veliko napredovanje

Liverpool, 18. 03. 2026 16.24 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Victor Osimhen

Danes nas v prestižni Ligi prvakov čakajo sklepna dejanja osmine finala. V tekmi večera se bosta na Anfieldu za mesto med najboljših osem borila domači Liverpool in Galatasaray. Turki se na sever Anglije odpravljajo z minimalno prednostjo s prve tekme v Carigradu. Gostje so Redse premagali že na septembrski tekmi skupinskega dela, na kateri je blestel Victor Osimhen. Galatasaray bo tudi na povratni tekmi računal na izjemnega Nigerijca, čigar pot do slave je bila vse prej kot lahka. Angleži bodo računali predvsem na močno podporo domačih tribun in letos izrednega Dominika Szoboszlaija. Tekmo boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO, s prenosom začnemo ob 20.30. Našemu Andražu Hočevarju bo družbo v studiu delal strokovni sodelavec Dejan Grabić.

FOTO: VOYO

Galatasaray je na prvi tekmi prišel do izjemno pomembne in zaslužene zmage pred domačimi navijači z rezultatom 1:0. Minimalna prednost, s katero se Turki podajajo na izredno težko gostovanje, še zdaleč ne zagotavlja preboja med najboljših osem. Tja so se turški velikani nazadnje uvrstili v sezoni 2012/13, ko jih je s skupnim izidom 5:3 izločil madridski Real. Takrat je Galatasaray na povratni tekmi zmagal s 3:2, zadetek je med drugim dosegel tudi legendarni Didier Drogba.

FOTO: Profimedia

Tudi danes bodo pri gostih računali na odličnega afriškega osrednjega napadalca, ki ima za sabo zavidanja vreden življenjepis, ki v trenutnem nogometnem svetu ne pritiče igranju v turški ligi. Govorimo seveda o Victorju Osimhenu, ki je v začetku letošnje sezone okrepil zmagovalce pokala UEFE iz leta 2000. Odlični Nigerijec je zadel tudi na tekmi skupinskega dela, ki so jo Turki prav tako dobili z 1:0. Nekdanji napadalec Napolija ima za sabo izredno težko življenjsko zgodbo.

Družina je živela v hudi revščini. Osimhen je odraščal v enosobnem stanovanju skupaj s šestimi sorojenci. Ko je bil še otrok, je izgubil mamo, oče je ostal brez dela. V mladosti je prodajal vodo na ulici in opravljal nevarna dela, ponoči je pogosto spal v cerkvi. Od nigerijskega smetišča mu je s trdim delom uspelo priti do največjih nogometnih odrov. V letošnji sezoni evropske elite je dosegel že 7 zadetkov, na nov uspeh pa bo skupaj s soigralci upal na Anfieldu.

FOTO: Profimedia

Tam jih bo pričakal letos neprepričljiv, ampak v Evropi vedno nevaren Liverpool. Varovanci Arneja Slota bodo pred domačimi navijači reševali uspeh letošnje sezone. Nizozemski strateg verjame v moč Anfielda in kultne tribune Kop, ki lahko Redse ponese do evropskega preobrata: "V letošnji sezoni smo pokazali, da smo doma boljši kot v gosteh. Doma smo premagali Real in Atletico Madrid. Potrudili se bomo, da bodo šle tokrat priložnosti v našo korist in ne v korist Galatasaraya, kot na prvi tekmi," je bil pred povratnim obračunom optimističen Slot.

FOTO: Profimedia

Redsi bodo največ upov polagali v Dominika Szoboszlaija, ki je ena izmed redkih svetlih točk ekipe iz mesta Beatlov v letošnji sezoni. Madžarski reprezentant je zabil tudi na zadnji prvenstveni tekmi proti Tottenhamu, na kateri pa je Liverpool v zadnjih minutah po golu Richarlisona izgubil zmago. Angleži bodo morali biti danes bolj zbrani v obrambi, če si želijo priti do nadaljevanja.

FOTO: Damjan Žibert

Spektakel na severu Otoka si boste lahko, kot ponavadi, ogledali na Kanalu A in VOYO. V studijskem delu bosta tekmo za vas pospremila naš voditelj Andraž Hočevar in nekdanji kapetan ljubljanske Olimpije in prvoligaški trener Dejan Grabić. S prenosom začnemo ob 20.30.

Atletico živi v prihodnosti? Napovedali tekmo z Barcelono

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
bibaleze
Portal
Znana pevka je prvič postala mamica
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Te napake staršev lahko otroku odvzamejo strast do nogometa
Te napake staršev lahko otroku odvzamejo strast do nogometa
Psihologi opozarjajo: teh 6 povedi razkriva narcisoidnega očeta
Psihologi opozarjajo: teh 6 povedi razkriva narcisoidnega očeta
zadovoljna
Portal
Vroč poljub, na katerega sta dolgo čakala
Dnevni horoskop: Ribe bežijo v svoj svet, vodnarji pogrešajo druženje
Dnevni horoskop: Ribe bežijo v svoj svet, vodnarji pogrešajo druženje
Najlepši puloverji za spomladanske mesece
Najlepši puloverji za spomladanske mesece
Prehranski dodatki, ki so pravi hit
Prehranski dodatki, ki so pravi hit
vizita
Portal
Nihče mu ne verjame, da je star 60 let
Optimalna vadba po 50. letu: napaka, ki jo dela večina, in kako jo popraviti
Optimalna vadba po 50. letu: napaka, ki jo dela večina, in kako jo popraviti
Ušesni čepki lahko povečajo tveganje za okužbe, opozarjajo strokovnjaki
Ušesni čepki lahko povečajo tveganje za okužbe, opozarjajo strokovnjaki
Ko možgani izgubijo nadzor nad impulzi: življenje s Tourettovim sindromom
Ko možgani izgubijo nadzor nad impulzi: življenje s Tourettovim sindromom
cekin
Portal
Zakaj bogataši jemljejo hipotekarne kredite?
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
Namesto garaže v Evropi kupujejo hiše v tej državi
Namesto garaže v Evropi kupujejo hiše v tej državi
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
moskisvet
Portal
Njeno izklesano telo v črni obleki je ukradlo vso pozornost
Večina moških tega ne razume in zato ostajajo sami
Večina moških tega ne razume in zato ostajajo sami
Napol gol se je sprehajal po hotelu in iskal vžigalnik
Napol gol se je sprehajal po hotelu in iskal vžigalnik
Kdo je lepotica, o kateri govori ves Hollywood?
Kdo je lepotica, o kateri govori ves Hollywood?
dominvrt
Portal
Imajo tudi vaši tulipani to na listih? Ukrepajte takoj
Ves čas narobe čistite indukcijsko ploščo? Ta preverjen trik odstrani praske v nekaj sekundah
Ves čas narobe čistite indukcijsko ploščo? Ta preverjen trik odstrani praske v nekaj sekundah
Učinkovita rešitev za temeljito čiščenje pomivalnega stroja
Učinkovita rešitev za temeljito čiščenje pomivalnega stroja
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
okusno
Portal
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
Ko se ohladi, to vsem paše: okusna enolončnica, ki pogreje telo
Ko se ohladi, to vsem paše: okusna enolončnica, ki pogreje telo
Pomlad na krožniku: ustvarite popoln dodatek vašim jedem
Pomlad na krožniku: ustvarite popoln dodatek vašim jedem
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
voyo
Portal
Vse o fantu
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Parazit
Parazit
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573