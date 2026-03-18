Galatasaray na čelu z Osimhenom v Liverpool po veliko napredovanje

UEFA LP: Liverpool - Galatasaray FOTO: VOYO

Galatasaray je na prvi tekmi prišel do izjemno pomembne in zaslužene zmage pred domačimi navijači z rezultatom 1:0. Minimalna prednost, s katero se Turki podajajo na izredno težko gostovanje, še zdaleč ne zagotavlja preboja med najboljših osem. Tja so se turški velikani nazadnje uvrstili v sezoni 2012/13, ko jih je s skupnim izidom 5:3 izločil madridski Real. Takrat je Galatasaray na povratni tekmi zmagal s 3:2, zadetek je med drugim dosegel tudi legendarni Didier Drogba.

Didier Drogba FOTO: Profimedia

Tudi danes bodo pri gostih računali na odličnega afriškega osrednjega napadalca, ki ima za sabo zavidanja vreden življenjepis, ki v trenutnem nogometnem svetu ne pritiče igranju v turški ligi. Govorimo seveda o Victorju Osimhenu, ki je v začetku letošnje sezone okrepil zmagovalce pokala UEFE iz leta 2000. Odlični Nigerijec je zadel tudi na tekmi skupinskega dela, ki so jo Turki prav tako dobili z 1:0. Nekdanji napadalec Napolija ima za sabo izredno težko življenjsko zgodbo.

Družina je živela v hudi revščini. Osimhen je odraščal v enosobnem stanovanju skupaj s šestimi sorojenci. Ko je bil še otrok, je izgubil mamo, oče je ostal brez dela. V mladosti je prodajal vodo na ulici in opravljal nevarna dela, ponoči je pogosto spal v cerkvi. Od nigerijskega smetišča mu je s trdim delom uspelo priti do največjih nogometnih odrov. V letošnji sezoni evropske elite je dosegel že 7 zadetkov, na nov uspeh pa bo skupaj s soigralci upal na Anfieldu.

Arne Slot FOTO: Profimedia

Tam jih bo pričakal letos neprepričljiv, ampak v Evropi vedno nevaren Liverpool. Varovanci Arneja Slota bodo pred domačimi navijači reševali uspeh letošnje sezone. Nizozemski strateg verjame v moč Anfielda in kultne tribune Kop, ki lahko Redse ponese do evropskega preobrata: "V letošnji sezoni smo pokazali, da smo doma boljši kot v gosteh. Doma smo premagali Real in Atletico Madrid. Potrudili se bomo, da bodo šle tokrat priložnosti v našo korist in ne v korist Galatasaraya, kot na prvi tekmi," je bil pred povratnim obračunom optimističen Slot.

Dominik Szoboszlai FOTO: Profimedia

Redsi bodo največ upov polagali v Dominika Szoboszlaija, ki je ena izmed redkih svetlih točk ekipe iz mesta Beatlov v letošnji sezoni. Madžarski reprezentant je zabil tudi na zadnji prvenstveni tekmi proti Tottenhamu, na kateri pa je Liverpool v zadnjih minutah po golu Richarlisona izgubil zmago. Angleži bodo morali biti danes bolj zbrani v obrambi, če si želijo priti do nadaljevanja.

Andraž Hočevar in Dejan Grabić FOTO: Damjan Žibert