Galtier: Poškodba Neymarja ni naključje

Neymar, ki je bil strelec drugega zadetka za pariški klub v 17. minuti, se je poškodoval na začetku drugega polčasa po trku z branilcem Lilla, Benjaminom Andrejem. Za zdaj še ni znano, kako resna je poškodba, iz kluba pa so sporočili, da bo Neymar v naslednjih 48 urah opravil dodatne preglede. Neymar si je isti gleženj poškodoval na svetovnem prvenstvu v Katarju konec lanskega leta in zaradi te poškodbe na dveh tekmah za Brazilijo ni igral. "To ni nesreča. Vedno obstajajo razlogi za poškodbe, v tem primeru pa je to razpored oziroma serija tekem," je dejal Christophe Galtier.

Poškodba Neymarja je prišla v neprijetnem trenutku za PSG, navaja agencija Reuters, saj PSG kmalu čaka povratna tekma osmine finala Lige prvakov proti Bayernu, Parižani pa so na prvi tekmi prejšnji teden izgubili z 0:1.