V eni bo tekel šampanjec, v drugi solze

Kje se bo pred sobotnim finalom zarisala zmagovalna taktika? Kje bodo padle zadnje motivacijske besede pred odhodom na igrišče? Kje bodo po tekmi tekle solze sreče na eni in žalosti na drugi strani? V drobovju Stade de Francea smo obiskali garderobi obeh ekip. Prenos finala Lige prvakov med Liverpoolom in Real Madridom bo v soboto od 20.00 na POP TV in VOYO.

Liverpool bo v finalu formalno v vlogi domačina, zato so organizatorji v garderobo Redsov "skrili" tudi originalno različico pokala. Točno tisto, ki jo bo okoli polnoči s sobote na nedeljo v zrak dvignil kapetan zmagovalne ekipe. Ker so Madridčani v Pariz pripotovali v četrtek popoldan, Redsi pa bodo to storili dan pred tekmo, v času našega obiska (v četrtek dopoldan) nogometne opreme obeh klubov v garderobah še ni bilo. So pa že bile postavljene table – po dve za vsakega trenerja –, na katerih bosta Carlo Ancelotti in Jürgen Klopp svojim varovancem pojasnjevala še zadnje taktične podrobnosti pred sobotnim spektaklom.

Na številnih stadionih, predvsem tistih, kjer se v večini igra klubski nogomet, so domače garderobe razkošnejše od gostujočih. A ker na Stade de Franceu domuje le francoska reprezentanca, temu ni tako. Obe garderobi sta torej enako veliki oziroma – bolje rečeno – enako ogromni. In tudi enako opremljeni. Od odprtja stadiona leta 1998 ju sicer niso veliko spreminjali, kar se odraža predvsem v kar malo zastarelem lesenem pohištvu, kjer se bodo preoblačili nogometaši. Na številnih modernejših objektih je namreč v navadi, da ima vsak igralec svojo omarico, česar na Stade de Franceu ni.

Ancelottija in Kloppa čakajo povsem običajni pogoji Za "luksuz" tako skrbi predvsem prostor za tuširanje, kjer so po dve kadi za regeneracijsko kopel in še manjši bazen. Prostora za preoblačenje in tuširanje ločuje tisti, namenjen zdravniški ekipi. Znotraj vsake garderobe je še manjši prostor za strokovni štab, ki pa ni nič kaj izstopajoč. Od povsem vsakdanje garderobe kakšnega slovenskega nižjeligaša ga ločujeta le televizijski zaslon in manjši hladilnik.

Zelenica v četrtek že izgledala, kot bi morala Da se ozračje v Parizu bliža vrhuncu, je bilo moč zaznati tudi ob pogledu na zelenico. V sredo smo bili kar nekoliko presenečeni, ko so na njej še brneli delovni stroji, ki so šele polagali travnati tepih. Eden od tamkajšnjih uslužbencev nam je pojasnil, da to počnejo tako pozno, ker je Stade de France še prejšnji konec tedna gostil enega od sicer številnih koncertov na tem prizorišču. Organizatorji pa so svoje delo na zelenici s srede na četrtek odlično opravili, saj je travnata podlaga dva dni pred finalom že izgledala, kot bi pričakovali. In ni dvoma, da bodo nogometaši Liverpoola oziroma Reala v soboto imeli vse pogoje, da svojim navijačem pričarajo še en čaroben evropski večer. Če sklepamo po predstavah enih in drugih v tej sezoni, si lahko nevtralni ljubitelji nogometa že manejo roke.