Gasperini: Čestitke fantom, izenačenje je bila velika nagrada za ekipo

Atalanta je vodila z goloma Dušana Tadića inLassine Traoreja, oba sta bila uspešna v prvem polčasu. Gostitelji so v drugem polčasu dali v višjo prestavo in v 54. minuti je prvič zadel Duvan Zapata, kolumbijski napadalec pa je nato le šest minut pozneje izenačil in modro-črnim iz Bergama zagotovil točko.

"Dobro smo igrali v prvem polčasu, vendar nam je manjkalo natančnosti v zaključkih. Vedeli smo, da igramo dobro, potrebovali smo le potrpljenje in malce sreče. Dosegli smo gol in postavili stvari na glavo. Nismo se predali in pozitivno smo bili naravnani. To sta najpomembnejša gola v moji karieri. Moramo biti ponosni na to, kako smo se vrnili v igro, saj ni bilo lahko," je po tekmi povedal Zapata. Predvsem njegov drugi gol na tekmi je bil fantastičen, v skorajda hokejskem stilu je zabil žogo v daljni kot gola.