Gasperini: Najbolj obžalujem to, da smo prišli tako blizu in mislili, da nam lahko uspe

V taboru Atalante je bila po porazu s Parižani (2:1) v četrtfinalu LP prisotna bolečina. "La Dea", kot tudi pravijo ekipi iz Bergama, je bila na pragu zgodovinskega uspeha. Presenečenje sezone v nogometni Ligi prvakov, ki si je z napadalnim načinom igre skozi sezono vztrajno pridobivalo simpatizerje, je bilo blizu, a ob koncu tudi vidno utrujeno in za nameček praktično le z desetimi igralci, saj je bil poškodovan Remo Freuler.

"Najbolj obžalujem to, da smo prišli tako blizu in mislili, da nam lahko uspe," je Gian Piero Gasperini najprej povedal zaSky Sport Italia. "Zadovoljstvo pa vseeno ostaja, da je za nami izvrstna Liga prvakov, da smo se stalno izboljševali proti najboljšim v Evropi. Lahko se le zahvalim fantom za vse, kar so naredili v sezoni," je dodal. Poudaril je še, da so Parižanom precej pomagali vrhunski nogometaši, med njimi je izpostavil predvsem Neymarja in Kyliana Mbappeja. "Lahko bi že prej prejeli zadetek, kar bi bilo po eni strani lahko celo bolje. Takšni zadetki ob koncu pa res bolijo,"priznava Gasperini.

Finale Lige prvakov bo 23. avgusta na stadionu Luz v Lizboni. Seveda s prenosom na Kanalu A in VOYO.

"Liga prvakov je zelo posebno tekmovanje. Pred nekaj časa sem prebral, da jeJose Mourinho rekel, da je to tekmovanje detajlov. Prav ti pa naredijo razliko v tekmah, ki se lahko nagnejo na eno ali drugo stran," je še povedal trener Atalante. "Resda tokrat mogoče nismo napadali kot običajno, toda to je zaradi tega, ker smo morali nadomestiti Josipa lIičića z vezisti, ki imajo čisto drugačne karakteristike. Josip lahko strelja od daleč ali pa pride v kazenski prostor," je pojasnil trener Atalante, ki bo tudi v prihodnji sezoni igrala v Ligi prvakov, saj je znova zasedla tretje mesto v domačem prvenstvu. Četrtfinale v Lizboni je bil brez gledalcev na stadionu, a so se v Bergamu navijači zbrali na mestnem trgu in ob upoštevanju medsebojne razdalje zaradi novega koronavirusa spremljali boj svojih ljubljencev.

icon-expand Gian Piero Gasperini Robin Gosens Remo Freuler FOTO: AP