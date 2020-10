Gasperini o Ajaxu: Za nas je to ključna tekma za napredovanje

Prenos srečanja med Atalanto, ki je v prvem krogu v gosteh ugnala že omenjeni Midtjylland, in Ajaxom, ki je doma izgubil proti Liverpoolu, se bo na VOYO in Kanalu A začel v torek ob 20.40. Dan kasneje boste lahko ob isti uri spremljali še derbi kroga med Juventusom in Barcelono.

"To je ena redkih dobrih vesti z današnje tekme. Iličić je dokazal, da je okreval, pravo formo pa bo ujel z igranjem. Ob ekipi, ki ga podpira, se lahko vrne na raven, na kateri je že bil," je po tekmi o novi, zelo solidni predstavi Iličića dejal trener AtalanteGian Piero Gasperini. Atalanta je v prejšnjem krogu klonila v Neaplju z 1:4, pred tem pa je na kolena položila Lazio s 4:1, Torino s 4:2 in Cagliari s 5:2. Vmes je na srečo ugnala danskega prvaka in izboljšala vtis ne preveč uspešnega začetka sezone v Serie A. Prav zato je tekma Lige prvakov proti nizozemskemu Ajaxu zelo pomembna, morda celo ključna v boju za napredovanje v osmino finala oziroma v izločilne boje. "Tekme v Evropi so povsem drugačne od tistih v Italiji. Mislim, da imamo precej več možnosti za dober rezultat, saj vemo, kaj je treba storiti, da na koncu pride do pozitivnega izida. Ekipa je pripravljena in nadvse motivirana, še posebej po nepričakovanem porazu proti Sampdorii, ki pa je–glede na to, kar je pokazala naša stran–nezaslužen," je za Gazzetto Dello Sportdejal Gasperini, ki pa ni razkril potencialne udarne enajsterice proti nekdanjim polfinalistom Lige prvakov izpred dveh sezon. "Videli ste, da sem v domačem prvenstvu v zadnjem krogu rotiral veliko število igralcev. Imamo široko zasedbo in vsak si zasluži priložnost. Videli bomo, kakšno je zdravstveno stanje posameznikov, nastopili pa bomo z najboljšimi, saj si na vso moč želimo zmage. Verjetno je tekma ena ključnih v boju za napredovanje," je prepričan strateg ekipe iz Bergama.