Gasperini potrdil: Iličić vprašljiv za četrtfinale Lige prvakov

Tekmo Atalante in Paris Saint-Germaina si boste lahko 12. avgusta od 20.40 naprej ogledali samo na Kanalu A in VOYO. Že prej, 7. in 8. avgusta, bomo skupaj pospremili povratna obračuna osmine finala Lige prvakov med Manchester Cityjem in madridskim Realom (petek) ter Barcelono in Napolijem (sobota, oba prenosa se začneta ob 20.40).