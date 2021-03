Gasperini še drugič najboljši trener na Apeninskem polotoku

Gian Piero Gasperinije v glasovanju trenerjev iz italijanskega združenja trenerjev osvojil nagrado, poimenovano zlata klop oziroma Panchina d'Oro, kot najboljši trener italijanskega prvenstva Serie A v sezoni 2019/20, nagrado pa je pred tem prejel tudi za sezono 2018/19.

Triinšestdesetletni strateg je v lanski sezoni Atalanto popeljal do tretjega mesta v razvrstitvi lige, še drugo sezono po vrsti pa je zasedba iz Bergama zaigrala v ligi prvakov. Med drugim se je v prejšnji sezoni prebila celo v četrtfinale. "To nagrado posvečam celotnemu Bergamu, članom strokovnega štaba in igralcem–vsem, saj je to resnično moštvena zmaga,"je ob tem dejal Gasperini.

Severno italijansko mesto je bilo pred letom dni v epicentru pandemije covida-19 v državi. "Tudi v težavah nam je uspelo biti še enotnejša ekipa. Igrali smo tudi takrat, ko smo veliko razmišljali o bolečinah, ki so prizadele Bergamo, in o ljudeh, ki so navijali za Atalanto, a so nas za vedno zapustili. To je bila močna motivacija ekipe, da je vedno dala vse od sebe,"je stanje duha v kriznih časih v Bergamu še pokomentiral Gasperini.