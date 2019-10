Gasperini vrača pohvale Guardioli: Je izjemna oseba

Tako trener Manchester Cityja Josep Guardiola kot branilec "meščanov" Joao Cancelonista skrivala navdušenja nad torkovo tekmico v skupinskem delu Lige prvakov iz Bergama. Atalanta je s slovenskim reprezentantom Josipom Iličićemna čelu v minuli sezoni Serie A navduševala in si s tretjim mestom priigrala vozovnico za skupinski del najelitnejšega evropskega tekmovanja.

Velik del zaslug za preporod črno-modrih ima 61-letni trener Gian Piero Gasperini, ki je pred prihodom v Bergamo v dveh etapah vodil Genoo in Palermo, še posebej boleča pa je bila njegova epizoda pri milanskem Interju leta 2011, kjer je oddelal priprave in nato moral oditi po vsega nekaj porazih na začetku sezone. A po tem, ko je debelino svoje kože na Siciliji preizkušal pod "jedcem trenerjev" Mauriziem Zamparinijem in se za tri leta vrnil v Genovo, je na klopi Atalante leta 2016 očitno našel, kar je iskal.

'Takšne geste mi ni izkazal še nihče prej'

V težkih trenutkih mu je na začetku tega desetletja ob strani stal tudi torkov tekmec Guardiola, pred mikrofoni Sky Sportapa je Gasperini povedal nekaj več o njegovem takratnem obisku Barcelone.

"Moram reči, da je Guardiola izjemna oseba, ne samo trener," je povedal. "Takšne geste mi ni izkazal še nihče prej, zdaj je minilo že osem let. Ko sem zapustil Inter, me je poklical prek (pomočnika Manela, op. a.) Estiarteja, s katerim sva se poznala še iz časov pri Pescari, in me povabil v Barcelono, da bi preživeli kakšen dan skupaj. Zame je bila to neverjetna poteza, poteza z veliko občutka, saj mi je v tistem trenutku podaril nekaj lepega. Tudi zato ga izjemno cenim. Zato je tudi lepo biti tukaj, čeprav je jasno, da so izjemno nevarni ..."

Zmaga na mednarodni ravni za večjo kredibilnost

Atalanta premierne sezone v Ligi prvakov ni začela najbolje: visoko je izgubila v Zagrebu proti tamkajšnjemu Dinamu (4:0), nato je sledil še boleč poraz v Milanu proti Šahtarju iz Donecka (1:2). Iličić je v prvem polčasu tudi zapravil enajstmetrovko.

"Moramo narediti nekaj zelo lepega v Ligi prvakov, v prvenstvu smo v dobrem nizu in to nam daje zadovoljstvo. A zdaj moramo na mednarodni ravni še povečati to kredibilnost,"še pravi trener trenutno tretjeuvrščene ekipe Serie A."Ne bo lahko proti eni najmočnejših ekip na svetu, a res bom vesel, če bodo fantje pokazali podobno predstavo, kakršne videvam v prvenstvu. Tudi za navijače je to velika zabava, pomembno bo biti konkurenčen in nato se bo zgodilo kaj dobrega."

'Želimo le igrati nogomet'

V Italiji so odmevale njegove izjave po zadnji dramatični ligaški tekmi v Rimu proti Laziu (3:3), ki je v sodnikovem podaljšku nadoknadil zaostanek z 0:3. Gasperini se je ostro lotil junaka "orlov" Cira Immobileja in glavnega sodnika tekme Gianluca Rocchija, v uradni izjavi je nato Lazio odgovoril Gasperiniju in njegove besede označil za "nesprejemljive".

"Če bi po treznem premisleku govoril drugače? Ne kesam se, komentiral sem dogodek, o katerem sem povsem prepričan," je za Sky Sporttudi v Manchestru bojevito povedal Gasperini. "A to ne pomeni nič, to ni napad na Immobileja in na njegovo profesionalnost. Lazieva izjava za javnost je nora, nisem napadel niti igralca in niti Lazia, komentiral sem dogodek, za katerim še zdaj stojim. To branjenje stališč nima smisla, mi želimo le igrati nogomet. Trenerji pa imamo vsi en cilj: ta, da bi bil rezultat čim boljši. Do njega lahko prideš na več različnih načinov, če pa dobivaš pohvale, ti to godi. Atalanto so v teh zadnjih letih hvalili predvsem zaradi tega, ker je osvajala točke, sicer je ne bi toliko (hvalili, op. a.). Naš cilj je zdaj priti do rezultata tudi v Ligi prvakov."

