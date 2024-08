Gasperini: Za zmago v superpokalu bomo potrebovali mali čudež

Italijanska Atalanta si je mesto v superpokalu izborila z zmago v Ligi Evropa proti Bayerju Leverkusnu z 2:0. To je bila prva evropska lovorika za klub iz Bergama. Trener Gian Piero Gasperini (66 let in 117 dni) je s tem postal četrti najstarejši strateg z evropskim naslovom po Raymondu Goethalsu (71 let, 231 dni, 1993 liga prvakov), Juppu Heyncksu (68 let, 16 dni, 2013 liga prvakov) in Alexu Fergusonu (66 let, 142 dni, 2008 liga prvakov). "Vsa statistika bo med tekmo pozabljena. Tudi vloga papirnatega favorita tekmecev bo zbledela. če igraš proti Realu si vedno malce v podrejenem položaju, a to ne zmanjšuje naših možnosti, da prvič v zgodovini našega kluba osvojimo to laskavo lovoriko. V finalu superpokala smo zato, ker smo si to zaslužili," je za Gazzetto Dello Sport pred obračunom v Varšavi dejal strateg modro-črnih Gasperini.