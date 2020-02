Gattuso: Barcelona ni samo Messi, čaka nas peklenskih 180 minut

Prvi obračun osmine finala Lige prvakov med Napolijem in Barcelono si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na Kanalu A in VOYO (Torek, 25. 2. 2020, ob 20.40)!

Da je pred Neapeljčani sila težka naloga, se zaveda tudi njihov glavni trener Gennaro Gattuso, ki se je na zadnji novinarski konferenci pred domačim obračunom v osmini finala elitne Lige prvakov proti Barceloni (neposreden prenos na Kanalu A in VOYO, torek, 25. 2. 20.40) bolj ukvarjal s pohvalami na račun tekmeca kot s čemerkoli drugim.



Nekdanji nogometaš AC Milana in švicarskega Siona je izpostavil dejstvo, da bo njegovo moštvo igralo proti izjemno kakovostnemu nasprotniku, ki v svojih vrstah ne premore le zunajserijskega Lionela Messija, ampak gre za vse bolj uigrano zasedbo pod taktirko stratega Quiqueja Setiena, čigar delo Gattuso zelo spoštuje. "V prvi vrsti moram poudariti, da nam bo nasproti stalo moštvo, ki je idealna kombinacija izkušenj in mladosti. Tisti, ki trdijo, da zdajšnja Barcelona šteje "le" 14 nogometašev z nekaj mladci povrhu, se močno motijo," je uvodoma dejal nekdanji trener rdeče-črnih iz Milana in nadaljeval: "Zadovoljen bom, če bodo moji nogometaši na zelenici igrali brez strahu, z visoko dvignjeno glavo, ponosom ter željo, da skušajo čim dražje prodati svojo kožo. Jasno, da je želja vsakega moštva zmaga in napredovanje v naslednji krog izločilnih bojev, a najprej moramo prikazati ustrezen pristop in igro, če želimo računati na kakršno koli presenečenje."