Gavi: To je moj prvi četrtfinalni obračun v Ligi prvakov, komaj čakam, da zmagamo

Barcelona, ki se je, odkar je trenerski stolček zasedel Hansi Flick, povsem razcvetela, je nova favoritinja za osvojitev naslova elitne Lige prvakov. Na svojem seznamu jih šteje že pet, tokrat pa pogumno koraka proti šestemu. Toda do tja jo čaka še nekaj ovir, prva sliši na ime Borussia Dortmund. V četrtfinale so se Katalonci prebili po zmagi nad Benfico s skupnim rezultatom 4:1 in tako postali šele tretja ekipa v zgodovini tekmovanja, ki se je uvrstila v četrtfinale več kot 20-krat. Na tem seznamu sta še Bayern München in rekorder po osvojenih naslovih Real Madrid (15). Pomlajena ekipa je pred sredinim obračunom optimistična in polna pričakovanj. "To je moj prvi četrtfinale [v Ligi prvakov] in komaj čakam, da dobim nekaj minut na zelenici in predvsem, da zmagamo," je na novinarski konferenci pripovedoval mladi zvezdnik Gavi. Lepe besede je namenil tudi svojemu trenerju: "Vsak dan se trudim še izboljšati in Hansi Flick mi pri tem pomaga. Delam na tem, da bi bil karseda popoln igralec. Imava odličen odnos, on mi zaupa, jaz pa sem potem lahko sproščen in vesel."