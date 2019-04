Gazzetta: Rakitić odhaja v Juve

Prihodnost Ivana Rakitićaje iz dneva v dan vse bolj negotova. Čeprav je sam večkrat zatrdil, da je v Barceloni srečen in da ne namerava zapustiti katalonske prestolnice, vodilni možje aktualnih španskih prvakov očitno niso enakega mnenja. Po poročanju Gazzette dello Sport naj bi se 31-letni hrvaški vezist že dogovoril za prestop k Juventusu, kljub temu, da ga pogodba s Katalonci veže vse do poletja 2021.

Hrvaški reprezentant naj ne bi bil v 'prvem planu' za prihodnjo sezono, potem ko na Camp Nou prihaja nadarjeni nizozemski vezist Frankie de Jong, za katerega so Katalonci odšteli kar 75 milijonov evrov. To je seveda visok znesek in vodilni možje trenutno vodilne ekipe v španski La Ligi od produkta slovite Ajaxove nogometne šole pričakujejo, da bo igral v začetni enajsterici. Čeprav so v zadnjih mesecih Rakitića španski in italijanski mediji povezovali s prestopom v Inter ali celo na Otok, bo očitno aktualni svetovni podprvak moči združil s Cristianom Ronaldom. Vrednost prestopa ocenjujejo na okoli 50 milijonov evrov.

IVAN

"Z Barcelono imam podpisano pogodbo, ki me z njimi veže vse do leta 2021. Seveda sem ponosen, ko preberem, da se veliki klubi zanimajo zame. Toda trenutno sem član Barcelone in to je edini klub, v katerem želim biti. Vsako jutro se nasmejim, ko ob kavi preberem, da zapuščam svoj trenutni klub," je sicer pred časom dejal odlični hrvaški reprezentant, ki je tudi v letošnji sezoni eden ključnih mož Barce, ki se bori za vse tri možne lovorike. Špansko prvenstvo so skoraj že osvojili, že so uvrščeni v finale španskega kraljevega pokala, v Ligi prvakov pa jih v četrtfinalu čakata obračuna z Manchester Unitedom. Prvo tekmo, ki bo odigrana na Old Traffordu (sreda, 10. april), si boste lahko v živo ogledali na Kanalu A in VOYO.