Generalka za celjski spektakel uspela: Slovan z rezervno postavo do zmage v Košicah

Celje ima tako lepo priložnost, da si zagotovi preboj med evropsko elito in tudi denarno nagrado v višini 18,62 milijona evrov. Če pa grofom slučajno ne uspe v dvoboju s Slovanom, jih čaka igranje v Ligi Evropa, kar bi bilo zanje prav tako prvič. Celjani bi sicer bili prvi slovenski klub po Mariboru 2017/18 med evropsko nogometno elito.
Slovaki, 24-kratni državni prvaki, bodo v Celju imeli bučno podporo razprodanega stadiona, ki sprejme približno 10.000 ljudi. Slovanovci so kvalifikacijah doslej izločili Iberio 1999 in Mjällby.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.