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Liga prvakov

Generalka za celjski spektakel uspela: Slovan z rezervno postavo do zmage v Košicah

Ljubljana, 25. 08. 2026 12.47 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Olimpija - Slovan Bratislava

Povratna tekma, ki Celjanom prinaša zgodovinski preboj v Ligo prvakov, se nezadržno bliža. Zadnja ovira pred vrati raja za grofe iz knežjega mesta je Slovan iz Bratislave, ki je v generalki pred obračunom v mestu ob Savinji slavil na gostovanju v Košicah (2:1). Legendarni trener Slovana Yaya Toure je v slovaškem prvenstvu "počival" skoraj vse prvokategornike. Slovaški prvaki so za novo zmago igrali s povsem rezervno zasedbo. V kadru ni bilo niti Slovencev Kenana Bajrića in Andraža Šporarja. Prenos spektakla v sredo ob 20.30 na Kanalu A in VOYO.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Celje ima tako lepo priložnost, da si zagotovi preboj med evropsko elito in tudi denarno nagrado v višini 18,62 milijona evrov. Če pa grofom slučajno ne uspe v dvoboju s Slovanom, jih čaka igranje v Ligi Evropa, kar bi bilo zanje prav tako prvič. Celjani bi sicer bili prvi slovenski klub po Mariboru 2017/18 med evropsko nogometno elito.

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Slovaki, 24-kratni državni prvaki, bodo v Celju imeli bučno podporo razprodanega stadiona, ki sprejme približno 10.000 ljudi. Slovanovci so kvalifikacijah doslej izločili Iberio 1999 in Mjällby.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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Misli grofov pred povratno tekmo proti Slovanu

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