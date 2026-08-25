Generalka za celjski spektakel uspela: Slovan z rezervno postavo do zmage v Košicah

Povratna tekma, ki Celjanom prinaša zgodovinski preboj v Ligo prvakov, se nezadržno bliža. Zadnja ovira pred vrati raja za grofe iz knežjega mesta je Slovan iz Bratislave, ki je v generalki pred obračunom v mestu ob Savinji slavil na gostovanju v Košicah (2:1). Legendarni trener Slovana Yaya Toure je v slovaškem prvenstvu "počival" skoraj vse prvokategornike. Slovaški prvaki so za novo zmago igrali s povsem rezervno zasedbo. V kadru ni bilo niti Slovencev Kenana Bajrića in Andraža Šporarja. Prenos spektakla v sredo ob 20.30 na Kanalu A in VOYO.