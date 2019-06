Genialni Mbappe prehitel Messija in Ronalda: To ni naredil še nihče v zgodovini

Kylian Mbappe , aktualni svetovni prvak s francosko reprezentanco, je v dresu trikolorov zabil enega izmed golov na kvalifikacijski tekmi s podpovprečno Andoro. Nogometaš pariške ekipe PSG se je v 11. minuti tekme zapisal v zgodovino. Žogo je vzel nekje 30 metrov od gola in začel nezaustavljivo "jurišati" proti vratom tekmecev. Do zaključnega strela se je žoge dotaknil le dvakrat preden jo je mojstrsko poslal v mrežo. Nič posebnega, če to ne bi bil hkrati njegov jubilejni stoti zadetek v profesionalni karieri. " Mbappeju je uspelo nekaj, kar Cristianu Ronaldu in Lionelu Messiju ni," začenja pariškiL'Equipe in nemudoma "razloži", zakaj se je mladi francoski napadalec zapisal med večne.

"S samo 20 leti in 173 dnevi je dosegel magično mejo stotih zadetkov v karieri. Messi je za takšen podvig potreboval skoraj dve leti več, do "stotke" je prišel z 22 leti in 97 dnevi, Ronaldo pa je mejnik dosegel še kasneje. Portugalec je imel za sabo točno 22 let in 356 dni." Ugledni pariški športni časnik je še postregel s podatkom, da je imel Messi, ko je bil star toliko kot Mbappe, na kontu 36 golov, Ronaldo le 20. "Mpappe je doslej dosegel 27 golov za Monaco, 60 zaPSG in še 13 za Francijo. Skupaj točno 100," zaključuje L'Equipe.