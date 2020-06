Atletico zapušča legenda: S Simeonejem si dolgujeva še objem po finalu

German "Mono" Burgos ima med navijači Atletico Madrida skorajda tako mitski status kot glavni trener Diego Simeone . Argentinca sta moči prvič združila kot nogometaša Atletica, nato pa se trenersko začela kaliti v domači Argentini in kasneje skupaj prevzela tudi prvo službo pri katerem od prvoligašev (argentinski Racing in italijanska Catania). Poglavje zase je seveda Atletico Madrid, kjer sta se v zadnjih devetih letih z zlatimi črkami vpisala v klubsko zgodovino in osvojila prvenstvo, dva naslova v Ligi Evropa, dva evropska superpokala in en španski superpokal. Rdeče-beli so dvakrat klonili še v finalu Lige prvakov, kar ostaja neuresničena želja karizmatičnih Južnoameričanov. A skupne poti seveda še ni konec, kaj lahko pa bi se Burgos poslovil tudi s tako težko pričakovanim evropskim naslovom, saj se je Atletico prek branilca naslova Liverpoola tik pred ustavitvijo vseh tekmovanj zaradi pandemije novega koronavirusa prebil v četrtfinale.

"V spominu mi bodo ostale rdeče-bele reke navijačev, ki so se zgrinjale k Neptunu,"se je najsijajnejših trenutkov trenerske etape pri Atleticu spominjal Burgos, ki je pri vodnjaku Neptuna z ekipo in navijači seveda proslavljal največje naslove. "Potem pa dve točno določeni stvari ‒ objem s 'Cholom' (Simeonejem, op. a.), ko smo osvojili prvenstvo. Tisti prvi objem in ta zadnji v Liverpoolu v slačilnici Anfielda. In ... Poslušajte, kaj želim reči ‒ dolgujeva si še tretjega, ko bomo osvojili Ligo prvakov. Ker moramo še vedno izpolniti cilje. Denimo uvrstitev v naslednjo sezono Lige prvakov, tu pa je tudi želja vseh, hrepenenje vseh, sanje vseh, da smo prvaki Lige prvakov, jaz pa sem nekdo, ki lovi sanje,"je preroško dodal Burgos.

Burgosova ekipa s pečati Aragonesa, Griguola, Bielse in Gallega

V javnosti ni govoril veliko, ko pa so ga kamere ujele, je praviloma navduševal z zelo širokim pogledom na šport in življenje. Kot nekdo, ki je v življenju že premagal raka, je med javljanjem v živo na eni izmed odločilnih tekem Lige prvakov pozdravil vse, ki se s to zahrbtno boleznijo borijo po svetu.

"Menim, da sem z več kot desetletnimi izkušnjami v prvoligaškem tekmovanju popolnoma sposoben prevzeti vodenje ekipe. To je 'se vidimo kmalu', ne 'na svidenje'. Prihodnost bo pokazala, če se bomo spet videli,"je v klubskem posnetku še povedal Burgos."Kakšna bo moja ekipa? Imela bo lastnosti ljudi, ki so me oblikovali kot igralca in kot osebo, ljudi, ki jih nosim v duši. To so Luis Aragones, Carlos Griguol, Marcelo Bielsa in Tolo Gallego. Oni so tisti, ki so vplivali name. Simeone? Je prijatelj, že dolgo se poznava. Razumeva se z znaki, brez znakov, s pogledi, brez pogledov, s premikanjem glave. Z razdalje 50 metrov vem, kaj mi hoče povedati. Saj sem večkrat kosil in večerjal s 'Cholom' kot z mojo družino ‒ osem let z argentinsko reprezentanco, poleg tega pa še leta pri Atleticu v vlogi igralcev, nato še dodatnih osem let spet pri Atleticu ... To je ogromno časa. Razumeti se tako pa je prekrasno."

Ni še znano, kje se bo prvič preizkusil v vlogi glavnega trenerja, a povezujejo ga z domačo Argentino, kjer naj bi bil tik pred slovesom od velikana River Plata trofejni Marcelo Gallardo. V zadnjem času so se pojavile tudi kombinacije, ki Burgosa umeščajo v Union iz Santa Feja.