Gnabry: PSG bo gotovo kaznoval vse naše napake. Uvoda z Lyonom ne smemo ponoviti

"Zares si močno želimo dobiti ta finale. To bo odločilen dejavnik v boju za letošnjo trojno krono, " je sporočil Serge Gnabry , ki je z Münchenčani v sezoni 2019/20 že postal državni in pokalni prvak." Seveda ne moreš obraniti vsega, a mislim, da smo bili v nadaljevanju obračuna zelo čvrsti, " je povedal 25-letni nemški krilni nogometaš, ki je v letošnji sezoni Lige prvakov dosegel devet zadetkov. Skupaj z Robertom Lewandowskim , ki jih je dosegel 15, pa sta v sredo postala najbolj učinkoviti dvojec v zgodovini Lige prvakov. Pred tam sta 23 zadetkov za Real Madrid v eni sezoni dosegla Cristiano Ronaldo in Gareth Bale (2013/14).

"Vedeli smo, da bo težko, saj so nogometaši Lyona z odličnimi predstavami izločili tako Manchester City kot Juventus. Taktično so zreli in povzročili so nam veliko težav v prvem polčasu." Gnabry se zaveda, da bo dvoboj s pariškim velikanom PSG-jem povsem drugačen od tistega polfinalnega z Lyonom. "Ekipi imata povsem različne značajske značilnosti. Na eni strani disciplina in taktična dovršenost ter močna obramba, na drugi pa PSG s svojimi izjemnimi posamezniki, ki ti lahko naredijo veliko škode. PSG veliko improvizira, igra na karto individualne genialnosti. Morali bomo biti nadvse pozorni in koncentrirani v obrambi. Prepričan sem, da PSG ne bo zapravljal takšnih priložnosti, kot jih je Lyon predvsem v prvem polčasu."