Gonzalo Garcia podaljšal z Real Madridom

To poletje je na svetovnem klubskem prvenstvu v skupinskem delu uspešno zamenjal Francoza Kyliana Mbappeja, ki je bil zaradi trebušne viroze izven igre. Španec je turnir končal kot najboljši strelec s štirimi goli in so ga imenovali v idealno ekipo turnirja po izboru Fife. Real Madrid je izpadel v polfinalu po porazu s 4:0 proti Paris Saint-Germainu. Prejšnjo sezono je bil Gonzalo Garcia glavni steber Castille, rezervne ekipe Real Madrida, in je dosegel 25 golov.