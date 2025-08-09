Gonzalo Garcia podaljšal z Real Madridom

To poletje je na svetovnem klubskem prvenstvu v skupinskem delu uspešno zamenjal Francoza Kyliana Mbappeja, ki je bil zaradi trebušne viroze izven igre. Španec je turnir končal kot najboljši strelec s štirimi goli in so ga imenovali v idealno ekipo turnirja po izboru Fife. Real Madrid je izpadel v polfinalu po porazu s 4:0 proti Paris Saint-Germainu. Prejšnjo sezono je bil Gonzalo Garcia glavni steber Castille, rezervne ekipe Real Madrida, in je dosegel 25 golov.
"Gonzalo bo zdaj del prve ekipe Real Madrida," je španski klub sporočil v izjavi. Prejšnja pogodba nogometaša, rojenega v španski prestolnici, je veljala do junija 2027.
