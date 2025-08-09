Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Liga prvakov

Gonzalo Garcia podaljšal z Real Madridom

Madrid, 09. 08. 2025 14.20 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , M.J.
Komentarji
0

Gonzalo Garcia je podaljšal pogodbo z Real Madridom do 30. junija 2030. Garcia je produkt mladinske akademije madridskega kluba, ki se jim je pridružil leta 2014 pri starosti 10 let. V prvi ekipi je debitiral novembra 2023.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

To poletje je na svetovnem klubskem prvenstvu v skupinskem delu uspešno zamenjal Francoza Kyliana Mbappeja, ki je bil zaradi trebušne viroze izven igre. Španec je turnir končal kot najboljši strelec s štirimi goli in so ga imenovali v idealno ekipo turnirja po izboru Fife. Real Madrid je izpadel v polfinalu po porazu s 4:0 proti Paris Saint-Germainu. Prejšnjo sezono je bil Gonzalo Garcia glavni steber Castille, rezervne ekipe Real Madrida, in je dosegel 25 golov.

Gonzalo Garcia
Gonzalo Garcia FOTO: AP

"Gonzalo bo zdaj del prve ekipe Real Madrida," je španski klub sporočil v izjavi. Prejšnja pogodba nogometaša, rojenega v španski prestolnici, je veljala do junija 2027.

nogomet garcia
Naslednji članek

Ter Stegen in Barcelona sta se pobotala

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065