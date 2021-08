Götze pred povratno tekmo kvartopirsko razpoložen: Šli bomo 'all-in'

Pred šestimi dnevi je Benfica ob polčasu vodila z 2:0, pa čeprav je bil PSV tisti, ki je imel več od igre. Nizozemci so hitro po začetku drugega dela le prišli do zasluženega zadetka, v nadaljevanju pa se je ob izidu, ki je verjetno ustrezal tako enim kot drugim, ritem igre nekoliko umiril in ostalo je pri 2:1.

Jasno je, da bo moral PSV po 90 minutah biti boljši za vsaj zadetek. V primeru kakršnekoli zmage z minimalno prednostjo bomo na stadionu Philips spremljali podaljške, saj prednosti gola v gosteh na tekmah pod okriljem Uefe ni več. Kakorkoli, Götze obljublja, da s soigralci ne razmišljajo o taktiziranju: "Gremo all-in (na vse ali nič, op. a.). Vsak bo moral biti pripravljen na vse možne scenarije. Stvari v moštvu potekajo dobro in lahko se dvignemo na še višjo raven. Pokazali smo, da lahko igramo dober nogomet, in zdaj smo na pravem mestu."

PSV na domači zelenici na dveh tekmah zadel osemkrat

Velika prednost Nizozemcev v primerjavi s prvo tekmo bo zagotovo podpora zvestih navijačev. Stadion v Eindhovnu sprejme 35 tisoč navijačev, zaseden pa bo lahko dvotretjinsko, kar napoveduje sijajno vzdušje. PSV je prednost domačega igrišča na prejšnjih dveh evropskih tekmah znal še kako unovčiti. Turški Galatasaray je razbil s kar 5:1, danski Midtjylland pa je padel s 3:0.

Trener kluba Roger Schmidt je o vzdušju na domačem stadionu povedal: "To bo pomemben dejavnik. Na prejšnjih tekmah smo videli, kako nam je pomagalo. Naši navijači so fantastični, zato bo to zagotovo prednost za nas." 54-letni nemški strokovnjak je dodal, da je Liga prvakov najvišji cilj, ki ga ekipa lahko doseže. "To je najboljše klubsko tekmovanje na svetu. Trudimo se, da ekipo pripravimo na najboljši možen način, da nam bo uspelo."

Schmidtov trenerski kolega na klopi orlov Jorge Jesus je zatrdil, da se na Nizozemskem kljub prednosti s prve tekme ne misli samo braniti. "Zato ne bomo smeli izgubljati časa. Od začetka bomo morali biti dobri in iskati možnosti v napadu. Navsezadnje igramo doma," je še povedal domači strokovnjak, ki pričakuje, da bo Benfica še nevarnejša, kot je bila na prvi tekmi.