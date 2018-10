Griezmann: Zlata žoga? Prav bi bilo, da jo dobi Francoz

Pred mesecem dni je bil Luka Modrić izbran za najboljšega nogometaša leta 2018 po izboru Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Hrvaški igralec španskega Reala iz Madrida je slavil pred nekdanjim klubskim soigralcem, zdaj pa napadalcem italijanskega Juventusa iz Torina, Portugalcem Cristianom Ronaldom, in Mohamedom Salahom. Letošnja podelitev prestižne nagrade v izboru francoske nogometne revije France Footballbo 3. decembra. Na lanski podelitvi na vrhu Eifflovega stolpa v Parizu je smetano pobral Ronaldo, ki je petič v karieri osvojil prestižno priznanje, Oblak pa je zasedel 26. mesto. Ronaldo in Lionel Messista doslej po petkrat osvojila laskavo priznanje. Ronaldo je priznanje prejel v letih 2008, 2013, 2014 in 2016, Messi pa v letih 2009, 2010, 2011, 2012 in 2015. Po trikrat so priznanje prejeli Francoz Michel Platini(1983, 1984 in 1985) ter Nizozemca Johan Cruyff (1971, 1973 in 1974) in Marco van Basten (1988, 1989 in 1992).

Med kandidati za laskavo lovoriko je tudi francoski napadalec, član madridskega Atletica Antoine Griezmann.