Gradišar obnorel navijače na severu Afrike, tudi na drugi tekmi pustil velik pečat

Slovenski reprezentant Nejc Gradišar je nedavno iz Ferencvarosa po poročanju številnih medijev doma in po svetu za 1,05 milijona evrov prestopil k egiptovskemu velikanu Al Ahlyju in podpisal pogodbo do 30. junija 2029. Slovenec je na prvih dveh tekmah zablestel v vsem sijaju, saj je dosegel dva gola in prispeval tudi dve asistenci.