Grejo do konca: Crvena zvezda vložila tožbo proti L'Equipe zaradi klevetanja

Tekma drugega kroga Lige prvakov med PSG in Crveno zvezdo se je znašla pod drobnogledom Evropske nogometne zveze (Uefa) in v preiskavi francoske policije in tožilstva zaradi suma, da naj bi bila na poraz zvezde z razliko petih golov vložena stava v višini pet milijonov evrov, zaslužek za tistega, ki je stavil, pa naj bi znašal nekaj deset milijonov evrov. Šlo naj bi sicer za stavo, ki jo je želel vplačati neimenovani funkcionar srbskega kluba. Prvi je o tem pisal L'Equipe. "Šokirani smo nad neverjetnimi obtožbami o domnevnem prirejanju izida tekme s PSG 3. oktobra letos. Dokazi, s katerimi bi lahko utemeljili takšne navedbe, ne obstajajo, zato smo prepričani, da gre očitno za anonimno in zlonamerno prijavo," so v imenu beograjskega kluba sporočili iz pariške odvetniške pisarne, ki zastopa Crveno zvezdo v sporu pred francoskim pravosodjem. Zvezdini zastopniki so za zaščito dobrega imena in ugleda kluba vložili tožbo zaradi klevetanja ter sprožili postopke za ugotavljanje identitete in kaznovanje tistih, ki o srbskem prvoligašu širijo domnevne neresnice in vlagajo lažne prijave. Zvezdo, ki trdno stoji za stališčem, da nihče od članov vodstva ali funkcionarjev kluba ni vpleten v ta škandal, zastopa sloviti Eric Dupond-Moretti, ki je bil zastopnik rokometnega zvezdnika Nikole Karabatića v stavni aferi, branil pa je tudi interese nogometaša Karima Benzemaja v veliki seks-aferi.

"V celoti bomo sodelovali s preiskovalnimi organi. Smo klub z največ osvojenimi naslovi prvaka v Srbiji in zmagovalci lige prvakov leta 1991. Z vsemi možnimi pravnimi sredstvi bomo branili našo čast, čast našega vodstva, nogometašev in navijačev. Želimo še enkrat vsem dokazati, da smo v celoti predani najvišjim profesionalnim načelom nogometa in popolnoma zapisani varovanju integritete športnih tekmovanj," je klub opozoril v izjavi za javnost, ki jo povzema srbska tiskovna agencija Tanjug. Na tej domnevno sporni tekmi so že do odmora Parižani povedli s 4:0. Neymarje zadel v 20. in 22. minuti, Edinson Cavani v 37. minuti, končni rezultat prvega polčasa pa je postavilAngel di Maria v 41. minuti. Kylian Mbappe je v 70. minuti povišal na 5:0. Častni zadetek za evropske prvake iz leta 1991 je dosegel Marko Marin. Končni izid je postavil Neymar iz prostega strela devet minut pred koncem.

Pri francoskem nadzornem spletnem mehanizmu za elektronske spletne stave Arjelu, ki pokriva dejavnosti v 23 evropskih državah, sicer niso zaznali kakšnih nepravilnosti oziroma odstopanj.